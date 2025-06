La nueva número dos de Chivite incluyó en sus listas electorales de 2019 y 2023 a Nicoleta, la rumana que según Koldo «no solo vale para follar»

Las aristas de la trama de corrupción que cerca al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez parecen ser infinitas. Uno de los muchos tentáculos del caso terminó con la dimisión el pasado miércoles de Ramón Alzórriz, número dos de María Chivite en el PSOE de Navarra y portavoz de su Gobierno, tras conocerse que su pareja trabajaba en Servinabar, la empresa vinculada a la trama de mordidas.

Ahora, según ha adelantado El Diario de Navarra y ha podido comprobar ABC, se conoce que la sustituta de Alzórriz, Ainhoa Unzu, incluyó en sus listas municipales de 2019 y 2023 a Nicoleta Neacsu Doloiu, la mujer rumana que aparece en algunos audios entre Koldo García y Santos Cerdán que han salido a la luz a partir del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Concretamente, Koldo le pidió «un favor personal» a Cerdán para «una chica rumana» en febrero de 2022. «No solo hay que valer para follar», llega a decir en dichos audios. «Ella la pobre está en paro. Se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula...?», pregunta Koldo. El asesor del ex ministro de Transportes afirma que no se lo quiere pedir a «a José [Luis Ábalos]»: «Te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque José…».

Además, en dicho audio mencionan también una propuesta de Koldo a Cerdán para que hable con Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, porque a él no le coge «el teléfono»: «Es el que me puede ayudar». Koldo aclara que es para Nicoleta: «Él hace así y lo arregla. Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene». Al final, Nicoleta no terminó ni como concejal ni en Correos, sino contratada en Emfesa, otra empresa pública, en septiembre de 2022.

En cualquier caso, la nueva número dos de Chivite, Ainhoa Unzu, incluyó a Nicoleta en sus listas electorales a las elecciones municipales de Esteríbar (Navarra) tanto en 2019 como en 2023. En la primera ocasión fue la número cuatro, y después la número dos (y como 'independiente'). En ambas ocasiones, el PSOE sacó cero escaños. Unzu, paralelamente, fue la número cinco y número tres en las listas de Chivite de las autonómicas de 2019 y 2023.

Listas electorales del PSOE en las elecciones municipales de Esteríbar (Navarra) en 2019 [abajo] y 2023 [arriba] ABC / Boletín oficial de Navarra

Nicoleta ha sido citada por el PP para declarar en el Senado en la comisión de investigación del caso. En declaraciones a El Diario de Navarra, Unzu afirma que tendrá que ser Nicoleta quien aclare en el Senado por qué había sido incluida en dichas listas electorales.