Violencia de Género El Parlamento de Navarra abre una puerta a la esperanza de Silvia y su perro Sugi Una moción pide al Gobierno que estudie el programa de permite a las mujeres maltratadas tener perros de protección

Pablo Ojer

Hacía tiempo que en el Parlamento de Navarra no se veían unas lágrimas tan felices como las que este jueves derramó Silvia González desde la tribuna de invitados. Y es que la Cámara foral aprobó una moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a “elaborar un estudio de valoración y viabilidad para contemplar el acompañamiento de perros escolta como medida de protección en las mujeres en riesgo o en situación de violencia de género”. Y este estudio se hará en la persona de Silvia y su perro Sugi.

Silvia González presentó en el Parlamento de Navarra 125.000 firmas, que hoy superan ampliamente las 200.000, para que incluyeran a los perros de protección de mujeres maltratadas en la Ley Foral 14/2015 contra la violencia de género o en la Ley Foral 3/2015 que regula los perros de asistencia. Esta inclusión, tan sólo unas palabras, permitirían a Silvia poder entrar en cualquier establecimiento o lugar público acompañada de su perro Sugi, un animal con el que lleva más de un año preparándose para que le ofrezca protección ante su expareja, que está a punto de salir de prisión sin que se haya arrepentido de propinar malos tratos a Silvia. De hecho, ha tenido varias condenas más por acosarla desde la cárcel.

Al no poder entrar con Sugi en muchos lugares públicos, Silvia no puede ir a ningún sitio sin la compañía de alguien, por lo que no goza de libertad. Este cambio legislativo, que no supone ni un solo euro, le daría la libertad que este jueves provocó las lágrimas de Silvia. Porque en la misma moción aprobada se pide al Gobierno de Navarra que “analice la posibilidad de implantar un plan piloto con el objetivo de testar y valorar la eficacia de dicha medida, establecer los mecanismos para poder legislarla con garantía y valorar las situaciones de riesgo que pueden darse para el resto de la sociedad”, que en el caso de este tipo de perros es “ninguna”, según confirman los adiestradores de Sugi.

Así pues, la aprobación por parte del Gobierno de Navarra de este programa piloto que le pide el Parlamento propiciaría que se estudiase sobre la persona de Silvia González y su perro Sugi. Y, una vez confirmada su eficacia, supondría una puerta abierta para las 91 mujeres que en Navarra requieren protección.