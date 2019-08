Navarra La ausencia del PSOE entrega la alcaldía de Huarte a Bildu Navarra Suma acusa a los socialistas de hacer efectivo un “pacto implícito” entre socialistas y abertzales

Pablo Ojer @pabloojer Huarte (Navarra) Actualizado: 27/08/2019 10:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nada se ha salido del guión, no ha habido sorpresas. El candidato de Bildu, Alfredo Arruiz, se ha hecho esta mañana con la alcaldía de la localidad navarra de Huarte en sustitución de la socialista Amparo López.

La concejal socialista que resultó elegida alcaldesa de Huarteel pasado 15 de junio, Amparo López, presentó su dimisión después de que el Gobierno navarro de María Chivite la nombrara directora general de Interior. Habría sido algo normal de no ser porque el siguiente en la lista socialista, Manuel Sánchez, renunció a su acta de concejal y, por lo tanto, a la alcaldía de la localidad.

Y no llamaría la atención si no fuera porque, según afirmó ayer mismo el propio secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, no encontraban una persona que quisiera ocupar el escaño que hoy ha quedado vacío en el salón de plenos del Ayuntamiento de Huarte porque “por un lado las fechas son complicadas, hay mucha gente de vacaciones, y por otro lado, las circunstancias de Huarte y el conflicto que se ha creado a raíz de toda la polémica política que hay, hacen que haya gente que se eche atrás porque no quiere entrar dentro de un conflicto permanente”.

Con lo cual, el escaño que los socialistas consiguieron el pasado 26 de mayo en Huarte, hoy estaba vacío, tan solo estaban presentes 12 concejales. Y estos 12 concejales estaban divididos entre los 6 que apoyaban al candidato del Grupo Independiente de Huarte, Iñaki Crespo (4 de GIH y 2 de Navarra Suma) frente a los 6 que respaldaban al candidato abertzale, Alfredo Arruiz (5 de Bildu y 1 de Geroa Bai). Con este empate y ante la ausencia del concejal socialista, el candidato de Bildu, Alfredo Arruiz, ha sido elegido alcalde de Huarte al ser el candidato de la lista más votada en las elecciones de mayo.

Bakartxo Ruiz felicita al alcalde de Huarte, Alfredo Arruiz - Pablo Ojer

"Pacto Implícito"

Ya lo dijo la portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, a la socialista María Chivite durante su sesión de investidura el pasado 1 de agosto, “¿están ustedes dispuestos, en las alcaldías que están ostentando ustedes, en Huarte y en Sartaguda, a dejar en manos de quien sí ha tenido un respaldo importante por parte de la ciudadanía?”. Era la pregunta previa a conceder a los socialistas las abstenciones necesarias para que María Chivite fuera elegida presidenta de Navarra. Cuatro semanas después, llegó la respuesta a esa pregunta. La alcaldía de Huarte ha pasado hoy de las manos socialistas a las manos abertzales.

Lo ha expresado el secretario general del Partido Popular de Navarra, José Suárez, “su comportamiento evidencia un pacto implícito entre Bildu y el PSOE”. También el candidato del Grupo Independiente de Huarte, Iñaki Crespo, se ha referido a la actitud de los socialistas. “Tuvieron una propuesta seria sobre la mesa y optaron por esconderse. Por intereses partidistas, han optado por no estar hoy aquí presentes, no han pensado en los vecinos de Huarte”.

Preguntada la portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, presente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Huarte junto con numerosos dirigentes abertzales, por ese posible pacto implícito, Ruiz, lejos de negarlo, se ha ido por las ramas y ha considerado que “lo importante es que los huartearras tienen un Ayuntamiento capaz de solventar una situación anómala”.

A pesar de haber conseguido representación, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Huarte no ha estado presente ningún representante del Partido Socialista de Navarra.