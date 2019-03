Acuerdos preelectorales UPN aprueba conformar una coalición con Ciudadanos que se llamará ‘Navarra Suma’ El presidente regionalista insiste en que la coalición es únicamente con el partido de Albert Rivera

El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, obtuvo este lunes un respaldo mayoritario para conformar una coalición electoral con Ciudadanos. El 94% del Consejo Político respaldó unirse con el partido naranja para formar una sola coalición que se llamará ‘Navarra Suma’ y se presentará tanto a las elecciones generales del próximo 28 de abril como a las forales y municipales del 26 de mayo. Este acuerdo se produce tan solo una semana después de que los regionalistas y el Partido Popular acordaran concurrir juntos a las mismas convocatorias electorales.

Al finalizar el Consejo Político Javier Esparza insistió una y otra vez en que ‘Navarra Suma’ es una coalición “únicamente de UPN y Ciudadanos”. Aunque matizó que “tenemos un acuerdo con el PP para integrar una serie de personas en nuestras listas. Pero este acuerdo es entre UPN y Ciudadanos”.

Con este acuerdo a tres bandas, los regionalistas buscan conformar un frente lo más fuerte posible para hacer contrarrestar el cuatripartito nacionalista que viene gobernando en Navarra en los últimos cuatro años. Al mismo tiempo proporcionará en el Congreso de los Diputados dos representantes para tratar de evitar un gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de los partidos independentistas.

Papeleta del PSN

En el ámbito regional, UPN trata de disimular al máximo la participación de los populares para que, tras las elecciones forales del 26 de mayo, los socialistas del PSN tengan menos reparos para apoyar un posible gobierno constitucionalista. Dada la conformación de bloques que están adquiriendo los partidos navarros, los socialistas tendrán que elegir entre apoyar al bloque constitucionalista o respaldar a los nacionalistas.

Según explicó Esparza al concluir el Consejo Ciudadano, “ha sido una decisión con una generosidad absoluta, buscando lo mejor para Navarra, buscando ser los más fuertes posibles y presentar un proyecto de futuro, de un futuro en libertad donde todos podamos elegir libremente”, expresó Esparza.

No obstante, al acuerdo todavía le quedan algunos flecos. El más importante es la conformación de las listas, en las que sí que van a tener que integrar a populares y afiliados de Ciudadanos. Esparza aseguró este lunes que “estamos en ello” y no dio ninguna pista de cómo van a integrarse en la lista. Hay que tener en cuenta que Ciudadanos no tiene en estos momentos representación institucional, ni en el Parlamento navarro ni en los ayuntamientos, mientras que el Partido Popular sí tiene.