La Vega Baja y Murcia se unen en torno al bienestar y la conexión colectiva como eje de la educación Cruz Roja, Fundación Quirón y Payasospital celebran junto a El Limonar International School su Día Mundial del Bienestar

Reforzar el compromiso con el bienestar físico, emocional y social de toda la comunidad educativa. Los colegios El Limonar International School (ELIS) de Villamartín, en San Miguel de Salinas, y Murcia se han sumado un año más a la celebración del Global Be Well Day (GBWD), una jornada impulsada internacionalmente por el grupo educativo Cognita, del que ambos centros forman parte, y que ha involucrado este año a más de 90.000 estudiantes en más de 100 colegios de todo el mundo, ubicados en Europa, América y Asia. Un encuentro para el que este año el eje temático ha sido la «conexión», entendida como la importancia del vínculo con uno mismo, con los demás y con el entorno.

La jornada se ha desarrollado en ambos centros a través de actividades cuidadosamente diseñadas para conectar a alumnos y docentes en experiencias significativas. Según Marta Aldaz, profesora de Español y responsable de Bienestar de ELIS Villamartín, «Hemos entendido la conexión como la base del bienestar: con uno mismo, con la naturaleza que nos rodea y con los demás. Esta jornada es una nueva oportunidad para continuar reforzando nuestro bienestar, ya que nos proporciona un profundo sentido de pertenencia y nos motiva a participar activamente en la construcción de una comunidad más solidaria, enriqueciendo la experiencia educativa tangiblemente».

En ELIS Villamartín, los alumnos han participado en actividades como sesiones de yoga, collages sobre la felicidad, círculos de gratitud y dinámicas entre alumnos de diferentes etapas educativas como lectura compartida o canto coral. El tradicional GBWD Dance ha estado dirigido por una exalumna junto al equipo de cheerleaders, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y continuidad, al tiempo que se han lanzado nuevos proyectos de sostenibilidad que se desarrollarán durante todo el curso escolar.

El alumnado ha disfrutado de sesiones impartidas por entidades como Cruz Roja, la Fundación Quirón y Payasospital, quienes han ofrecido talleres adaptados a cada etapa. Además, se ha estrenado una actividad dedicada al bienestar del personal docente: una sesión de mindfulness integrada en la jornada laboral.

En ELIS Murcia, la conexión también ha sido protagonista. Según Yanalie Stevens, directora de Infantil y Primaria, «el Global Be Well Day es absolutamente esencial, ya que da a cada estudiante una oportunidad para comprender y experimentar la vital conexión entre bienestar y educación, no sólo para ellos mismos sino con el resto de nuestra comunidad».

Uno de los aspectos diferenciales de esta edición ha sido la preparación previa. Desde mayo, los equipos docentes de ambos centros han mantenido reuniones colaborativas entre sí y con las entidades colaboradoras para definir qué actividades resultarían más beneficiosas para su alumnado. Esta planificación anticipada ha permitido una mayor cohesión y coherencia entre los diferentes niveles educativos, así como una mayor implicación del profesorado en la ejecución de las actividades.

Currículo, comunidad y conciencia global

En ELIS Murcia, la jornada ha marcado un punto de inflexión. Según Lealand Pearce, director de Secundaria y Bachillerato, «no se ha tratado simplemente de una celebración, sino de una llamada a reconocer que el verdadero bienestar se forja en la calidad de nuestras conexiones. Cuando los estudiantes han experimentado la calidez de sentirse parte de algo, cuando han visto que su voz importa y cuando se les ha animado a apoyarse unos a otros, han comprendido que su éxito nunca es solo suyo». Pearce ha añadido que «el día ha dado forma a esta verdad y ha marcado el tono para el año que viene, recordándonos que la educación en su mejor versión es un viaje compartido, basado en la confianza, el respeto y el cuidado».

Los aprendizajes del día se han trasladado directamente al currículo. En Matemáticas, los estudiantes han colaborado para resolver problemas complejos; en Literatura, han explorado historias que requieren empatía; en Ciencias, han reflexionado sobre sostenibilidad; en Educación Física, el trabajo en equipo ha sido central; y en Lenguas, el enfoque intercultural ha reforzado el valor de la comunicación en un mundo globalizado.

La jornada ha concluido con espacios de reflexión grupal donde los alumnos han compartido emociones y aprendizajes. Las ideas surgidas se tendrán en cuenta para enriquecer futuras ediciones y seguir construyendo una cultura escolar basada en el bienestar y la conexión.

Este compromiso con el bienestar se ha proyectado más allá del aula. Durante el resto del trimestre, ambos centros han previsto integrar los temas surgidos del GBWD en sus actividades de tutoría, mentoría y proyectos interdisciplinares. De esta forma, la jornada no ha sido un evento aislado, sino el inicio de un proceso continuo para hacer del bienestar un eje real del aprendizaje.