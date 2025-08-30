Encuentran restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscan a dos ecuatorianos desaparecidos

La Guardia Civil ha encontrado restos presuntamente humanos en el domicilio de la urbanización Camposol de Mazarrón (Murcia) inspeccionada desde este viernes en el marco de la investigación sobre la desaparición de dos ciudadanos ecuatorianos el pasado abril.

Se trata de José Patricio Chango, de 43 años, y su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo Cambal, de 32. Tras el hallazgo, los investigadores han comenzado las labores de identificación de los restos para esclarecer si, efectivamente, pertenecen a los desaparecidos, de acuerdo con el periódico local 'La Verdad'.

Las pruebas de ADN determinarán si los restos pertenecen a Chango y Cambal, que compartían vivienda en esta urbanización, donde trabajaban limpiando piscinas.

Las autoridades han practicado una detención, según fuentes citadas por este periódico local. Se trata, presuntamente, de un hombre con el que Chango y Cambal solo se habían cruzado de manera coyuntural y con el que no tenían contacto.

Ambos fueron vistos con vida por última vez el 16 de abril, cuando las cámaras de seguridad de la gasolinera de Camposol los captaron a las 19.30 horas. En la grabación se observa cómo dejan las herramientas en un trastero antes de subir al coche de Chango. Fue precisamente la familia de este quien dio la voz de alarma al no poder contactar con él.