Inaugurado en Murcia el programa Mujeres con S, para impulsar el liderazgo y el talento femeninos

Este jueves se ha inaugurado en Murcia el programa Mujeres con S, proyecto promovido y liderado por Banco Santander y que en la Región se desarrolla en colaboración con el Observatorio de Innovación Social (OSISOC). El objetivo es impulsar el talento femenino y reforzar el liderazgo de las mujeres que quieren crecer en el ámbito profesional.

Esta iniciativa, presentada en la Cámara de Comercio de Murcia con la asistencia de más de 150 mujeres, se desarrollará hasta finales de junio y consiste en una “mentorización” individualizada por parte de mujeres y hombres líderes y de referencia dentro de su sector. A cada mentora o mentor se le asignará una mujer “mentorizada”. Durante este periodo de tiempo, todas las participantes recibirán recursos y herramientas a nivel personal con el fin de incrementar su autoestima y que se sientan capaces de conquistar sus metas, tanto personales como profesionales, según fuentes de sus promotores.

Mujeres con S pretende acompañar así a emprendedoras y profesionales murcianas a conocerse mejor, definir su estilo de liderazgo y trazar una hoja de ruta que les permita alcanzar la meta que cada una de las “mentorizadas” se haya propuesto. Impulsar el talento femenino, reforzar el liderazgo de las mujeres e incrementar su participación en las esferas de decisión son los objetivos marcados por la entidad bancaria a la hora de diseñar esta iniciativa. Como complemento, también se abordarán competencias y habilidades profesionales y emocionales que son esenciales para construir y mejorar este liderazgo femenino.

Se trata de un acompañamiento continuo, tanto presencial (talleres y eventos abiertos) como a través de la plataforma online de OISOC, un espacio abierto y participativo a través del cual mentoras y “mentorizadas” podrán interactuar, ver contenidos exclusivos y establecer una red online que aporte valor y posicionamiento real, en la que participarán las integrantes de la edición de Extremadura -la primera de este programa, que se clausuró el pasado mes de febrero- y a la que se irán uniendo las de las distintas ediciones para crear una red nacional. OISOC, una iniciativa de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y de la consultora Lógica Ecommerce, inaugura su línea de Mujer y Liderazgo con este programa de Banco Santander.

Sonia Colomar, directora comercial de Banco Santander en Murcia, fue la encargada de dar la bienvenida al acto de apertura del programa Mujeres con S. La inauguración también ha contado con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien indicó que “este programa de liderazgo del Banco Santander y el Observatorio de Innovación Social es una gran iniciativa que, en la Región de Murcia, tiene un importante valor puesto que esta es una tierra de libertad en la que todos debemos tener las mismas oportunidades y ser iguales, con independencia del género. Y las instituciones debemos dar ejemplo y ser garantes de esa igualdad”. Además, ha recordado que “la capacidad para ponerse al frente de grandes proyectos profesionales o empresariales no se mide por el género de las personas. Por eso, no podemos dar ni un paso atrás en los derechos de la mujer”.

Además, en el acto también ha estado presente el alcalde de Murcia, José Ballesta, que ha manifestado que “el talento y el liderazgo no tienen sexo, al igual que no lo tiene la determinación, el coraje y el tesón. El futuro sí tiene sexo y es femenino”. También ha declarado que “el liderazgo es una parte consustancial de la libertad del ser humano. Libertad para ejercer nuestra voluntad con responsabilidad, para tomar decisiones, concebir ideas y propuestas, y encabezarlas”. “Liderazgo es tener sueños, es atreverse a hacer las cosas. Es excelencia. Libertad y liderazgo son responsabilidad de futuro”, concluyó el alcalde de Murcia.

Para Antonio Valldecabres, director territorial de Banco Santander en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana: “este programa es una prueba clara de la apuesta de Santander por el talento de las mujeres y el liderazgo femenino, que contribuirá sin duda a acelerar el progreso de las mujeres y la igualdad de género”.

En la inauguración, también intervino Víctor Meseguer, director académico de OISOC y director de la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM, quien manifestó: “Ya no bastan las palabras, no sirven las masivas campañas propagandísticas. Es hora de que la realidad corte de raíz las prácticas machistas a las que dan cobertura un lenguaje y una sociedad machista. No se trata de generar políticas de discriminación positiva que ayuden a la mujer a compatibilizar trabajo y labores de casa, sino de favorecer la igualdad con todas sus consecuencias, es decir, acciones que permitan a las personas, sean mujeres u hombres a trabajar y poder desarrollar una vida familiar, ser padres o madres responsables, trabajadores/as dignos, comprometidos en todos los papeles de la vida. En definitiva personas libres”.

En al acto, también intervino María Ruiz Andújar, directora de Desarrollo de Negocio de Banco Santander, quien “considera muy útil este tipo de iniciativas que impulsan la visibilidad de modelos de referencia femeninos, la educación, el empleo y el emprendimiento en igualdad; al mismo tiempo que proporciona a las mujeres herramientas para conciliar la gestión de su tiempo, las finanzas, la salud y la familia”.

Tras la inauguración oficial, tuvo lugar la formación a las mentoras en la que Rodolfo Puente, director estratégico de OISOC, explicó el funcionamiento de la plataforma online. Seguidamente Laura Wilkis, coach y psicóloga responsable de la formación a las “mentorizadas”, definió a las mentoras las pautas que tienen que seguir para dar apoyo y formación a sus mentorizadas.

A partir de ahora, tendrá lugar la formación para “mentorizadas” que se dividirá en tres talleres, de cuatro horas de duración cada uno, y se desarrollarán durante los meses de abril y mayo. Como cualquier viaje, el primer paso del liderazgo es conocerse a sí misma y eso es lo que se abordará en todas las etapas del programa a través de una “mentorización” por parte de una mujer u hombre líder y de referencia en la Región de Murcia. Aunque la mayoría de las mentoras serán mujeres, los hombres que quieran participar en el programa también podrán inscribirse como mentores.

Asimismo, se realizarán dos eventos abiertos para cualquier persona que quiera asistir, independientemente de que forme parte del programa Mujeres con S. El primero de ellos, Liderazgo comunicación y RSC, tendrá lugar el 9 de abril en el Monasterio de los Jerónimos UCAM a las 17.30 de la tarde. El segundo de estos eventos, Innovación tecnología y sostenibilidad, será el 8 de mayo en el Palacio de Almudí, a la misma hora. Para poder asistir es necesario enviar un email a gestion@oisoc.com indicando el evento al que se quiere acudir.