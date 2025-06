Montero admite que pedir perdón «no es suficiente» y garantiza «adoptar más medidas»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este jueves que recordar los casos de corrupción del PP no es «el y tú más», sino que es «poner en evidencia el cinismo de una derecha que no sirve a este país», ya que busca beneficiar a sus «propios intereses» con el único objetivo de tumbar al Gobierno, que cuenta con «toda la legitimidad» para seguir desplegando su «hoja de ruta».

Recordó, además, en declaraciones recogidas por Servimedia, que han pedido «perdón», aunque se mostró sabedora de que «no es suficiente», de modo que deberán «adoptar más medidas que nos permitan recuperar la confianza de la ciudadanía».

Estas fueron las palabras con las que Montero defendió a su partido en la apertura del XIII Congreso Confederal de CCOO, que se celebra entre este jueves y sábado en Madrid. En el evento, la ministra de Hacienda reconoció la «gran decepción» que pueden sufrir muchas personas de izquierdas en España por los casos de corrupción conocidos en el seno del PSOE con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el centro.

Montero inició su intervención poniendo de relieve que quería trasladar un «mensaje claro» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien a ultima hora de este miércoles, se cayó de su agenda el acto y asistió Montero en su lugar. Una ausencia que también se observó en el Congreso de los Diputados, donde las distintas formaciones exigían su comparecencia.

«España es una democracia sólida, solvente y moderna que no se arruga ante los desafíos externos ni, por supuesto, ante los retos o los problemas internos», arrancó Montero antes de exigir el fin de las guerras en lugares como Ucrania y Palestina, que se llevan la vida de niños y niñas y «nuestro corazón sufre».

«La gente está cansada del 'Y tú más'»

Tras destacar los «avances» en derecho y contra la desigualdad que se están logrando estos años, Montero se adentró en la polémica de estos días por los casos de corrupción que se están conociendo y que salpican al PSOE y al Gobierno y se mostró «muy consciente de que, en los próximos días, puede haber una gran decepción entre la gente progresista de nuestro país». Ella Misma reveló que tiene también un sentimiento de «rabia, incredulidad y repulsa ante unas informaciones que no representan los valores y los principios» de las personas de izquierdas.

Dicho esto, y pese a decir que «la gente está cansada del 'Y tú más'», reivindicó que «no somos igual que la derecha y la ultraderecha de este país, que no actuamos igual, que no reaccionamos igual, que con nuestros actos de repulsa, de petición de los cargos públicos y expulsión de nuestras organizaciones y partidos, estamos respondiendo con contundencia ante algo que ojalá no hubiera ocurrido nunca».

Asimismo, insistió en que «la derecha tiene en su historia decenas y decenas» de casos de corrupción «por los que ni pide perdón ni hace nada por extirparlos o combatirlos».

«Y no solo eso, sino que corrompe las instituciones», abundó Montero, aludiendo a la presunta creación de «una policía patriótica» para «destruir» y «fabricar» pruebas sobre investigaciones. Eso sí, precisó que «poner en evidencia la hipocresía no quita ni un ápice de gravedad a lo que estamos conociendo estos días».

«Vamos a abrir puertas y ventanas, vamos a escuchar a todo el mundo para que no quede ni un solo rincón donde no llegue la luz», prometió la vicepresidenta primera, antes de reconocer que, aunque los procedimientos públicos son «exhaustivos y rigurosos», siempre puede haber puntos de mejora.

En su alocución, alertó de que puede haber gente «desencantada de la política» pero pidió un esfuerzo para luchar contra ese sentimiento, ya que es el caldo de cultivo de los «populismos» de derecha y de extrema derecha para crecer, porque «la política útil sirve para mejorar la vida de la gente» y, además, «no somos lo mismo, no defendemos lo mismo y tenemos mucha tarea por delante».

Por último, alabó resultados de políticas del Ejecutivo como las revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral pactada entre sindicatos y patronal en 2021 y las subidas de pensiones, entre otras medidas.