Moncloa cree que la abstención de Junts en la votación para mantener el cierre de las nucleares demuestra que la ruptura no es real

El Gobierno muestra su satisfacción por «salvar la semana»: «Esto no es 'Juego de Tronos'»

Junts se desentiende en el último momento de la prórroga de la vida útil de Almaraz y avala el calendario de cierre del Gobierno

Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados efe
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

A todo o nada. Por un solo voto. El Gobierno volvió ayer a vivir una votación agónica en el Congreso, que se saldó con resultado positivo. La satisfacción era visible en el entorno del presidente Pedro Sánchez al término del pleno. «Hemos salvado la ... semana», señalaban eufóricas las fuentes gubernamentales consultadas. Una semana marcada por la comparecencia monográfica del jefe del Ejecutivo y una votación –aparentemente anodina, de unas enmiendas en el Senado– que se antojaba el mejor termómetro para testar la vigencia de la «ruptura» anunciada por Junts.

