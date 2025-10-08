Suscribete a
ABC Premium
En directo
Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

Caso Koldo

Feijóo anuncia ante Sánchez que será citado este mes en la comisión de investigación del Senado

El líder de la oposición afirma que el presidente está «tan pringado» como Ábalos en la corrupción del PSOE

La sesión de control, en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma asiento antes del inicio de la sesión de control de este miércoles
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma asiento antes del inicio de la sesión de control de este miércoles EFE
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este miércoles un anuncio que parecía que no iba a llegar nunca. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que comparecer este mes en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo. Tras ... detallar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los pagos en efectivo que recibía en Ferraz el exministro José Luis Ábalos, en concepto de gastos del partido, el jefe de filas de los populares cree que es el momento. «Es el responsable de todo, está tan pringado como ellos», le ha espetado Feijóo a Sánchez, en la sesión de control del Congreso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app