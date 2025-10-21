Suscribete a
El posible falso testimonio de Cerdán, «aviso a navegantes» para Sánchez en el Senado

El PP 'calienta' la comparecencia del presidente y pone el foco en que «está advertido» si miente al responder

En Génova creen que la juez «abre una nueva vía» que hace tomarse más en serio la comisión

El juez cita al exgerente del PSOE como testigo

Santos Cerdán comparece en la comisión del Senado
Santos Cerdán comparece en la comisión del Senado JAIME GARCÍA
Madrid

El PP trabaja en el interrogatorio del Senado al que someterá por primera vez a Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre la trama Koldo. El partido no tiene interés en desvelar sus cartas antes de tiempo. De ahí que vayan a guardar ... silencio sobre el senador que se ocupará de la comparecencia, prevista para el jueves 30 de octubre. El objetivo es no dar pistas al presidente y, al mismo tiempo, evitar la presión sobre el elegido. Pero también busca mantener la duda sobre cuál será la estrategia que guiará todo el conjunto de preguntas. En Génova pretenden poner contra las cuerdas a Sánchez para pillarle en un renuncio, que exhiba dudas sobre su conocimiento sobre la trama, cómo operaba, e incluso, reconocen, lograr una sensación de nervios. En este contexto el PP mira con mucho interés la decisión de una jueza de admitir a trámite una querella por falso testimonio contra Santos Cerdán, precisamente por la posibilidad de que mintiera cuando compareció en la Cámara Alta.

