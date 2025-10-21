La UCO coloca a la exmujer de Koldo como la cajera clave de los pagos en efectivo

El informe de la Guardia Civil que recogió pagos en efectivo del PSOE tanto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como a su asesor, Koldo García, sitúa a la expareja del hombre de confianza de Ábalos, Patricia Uriz, como pieza clave de las entregas ... de metálico. Un asunto por el que aún no ha sido citada a declarar en la causa del Tribunal Supremo en la que se investiga a Koldo y Ábalos por delitos de corrupción. Ellos se acogieron a su derecho a no declarar la semana pasada, por lo que no aclararon por qué recibieron sobres con efectivo, parte de los cuales la formación no ha justificado, según informó ayer el magistrado instructor Leopoldo Puente.

Según el citado informe policial, entre 2017 y 2021 Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo de parte de su partido por valor de 19.638 euros. «Parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz-».

El dinero recibido por Koldo García, por su parte, ascendería a 12.744 euros. Los investigadores entregaron al juez fotos de los sobres con el membrete del PSOE y los billetes en su interior y alertaron de que «el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales, ha permitido establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas. No obstante, en otros supuestos no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas».

Precisamente los mensajes recabados en la causa por la Guardia Civil sitúan a la expareja de Koldo García -quien también fue contratada como asesora en Transportes- como una pieza clave para la recogida y entrega del dinero en metálico de la formación de Pedro Sánchez a Ábalos y Koldo, algunas cantidades aún sin justificación.

Uno de los mensajes en los que la mujer de Koldo García cominicó la recogida de dinero en efectivo en la sede del PSOE Informe de la UCO

De 2017 a después del cese

Ella ejercía, según las conversaciones analizadas, como una especie de cajera para ambos. El primero de los mensajes relacionados con la entrega de efectivo del PSOE a Ábalos y su hombre de confianza se remonta al 18 de septiembre de 2018: «Ya tengo el sobre de Ferraz. ¿Te lo llevo en coche a Balbina y te lo dejo allí?», preguntó a su pareja en referencia al nombre de la calle donde vivía Ábalos en aquel momento. «Sí, los llevas allí y espera allí. El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz, a la mesa del ministro», indicó Koldo García a Patricia Uriz. Sobre esta entrega de dinero, el PSOE ha justificado al juez que se corresponde con una liquidación de gastos de 1.022 euros del partido a Ábalos que se efectuó el 12 de septiembre de aquel año.

Un año después, el 10 de octubre de 2019, Patricia Uriz informó a Koldo García de que había recibido otros dos sobres del partido del Gobierno: «Han mandado de Ferraz sobre para ti con una parte y sobre para Jose». Y en este punto los agentes ya alertaron de que no cuadraban con la información aportada por el PSOE. «En relación con el sobre que tenía como destinatario a Ábalos, por su cercanía temporal podría vincularse con la liquidación de gastos anotada el 2 de octubre de 2019 por importe de 1074,40 euros. Sin embargo, no sucede lo mismo respecto de Koldo, ya que desde el PSOE no se han comunicado liquidaciones posteriores al 24 de julio de 2019. Igualmente, se han localizado mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido», se leyó en el informe del 8 de octubre.

Los mensajes de Patricia Uriz con Koldo García incautados por los agentes demuestran que el manejo de dinero en efectivo procedente del PSOE y también de la fuente de ingresos «de origen desconocido» al que apuntó el magistrado del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, comenzaron antes de que José Luis Ábalos llegara al Ministerio y continuaron después de su cese, en julio de 2021.

La Guardia Civil puso el foco en varios de ellos que apuntarían a una 'cuenta a' del exministro y otra 'cuenta b' en la que Uriz, por orden de su pareja, fue ingresando dinero para el político. Así, el 1 de febrero de 2021, Koldo García pidió a Uriz: «Apunta 800 jefe la cuenta a», en referencia a Ábalos al que en otras conversaciones recogidas en la causa, ambos se refieren como 'jefe'. Unos días antes, el 28 de enero, Koldo García también indicó a Uriz: «Apunta 1.800. Jefe b». Los investigadores de la UCO reparan en que la entonces mujer de Koldo recogió en las notas de su teléfono un documento con distintas cifras a descontar, acompañadas de la letra «B».

El 21 de enero de 2021, Koldo García indicó a Patricia Úriz que ingresara 750 euros en una cuenta y afirmó: «Pon en caja b». Para la Guardia Civil, los gastos anotados en el listado 'B' se corresponden con los que «no estarían sujetos a una liquidación posterior».

Uriz controló y manejó el dinero compartido entre Koldo García y Ábalos que sirvió al segundo para pagar distintos gastos personales entre 2018 y 2023 sin necesidad, como publicó este diario, de tocar sus cuentas bancarias. Manejó hasta 95.000 euros en efectivo gracias a Koldo y al papel de cajera de Patricia Uriz.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente trata de averiguar la procedencia del dinero manejado por los tres y con el que se pagaron joyas para las amantes del exministro, la manutención de uno de sus hijos o alquileres vacacionales. Koldo García iba haciendo requerimientos de dinero a Uriz. En un momento, también recogido por los agentes, el asesor de Ábalos llegó a abroncar a su pareja: «Son cosas que manda nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender. Es decir, no, voy a ver si ahorro. ¡Que no es nuestro!», le dijo en referencia al dinero.