La UCO coloca a la exmujer de Koldo como la cajera clave de los pagos en efectivo

Patricia Uriz escribió al asesor del ministro: «Ya tengo el sobre de Ferraz» y hablaba de una 'cuenta a' y otra 'b' para gastos de José Luis Ábalos

El juez cita al exgerente del PSOE como testigo por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo García

Pedro Sánchez posa con Patricia Úriz y Koldo García en una imagen de archivo
Pedro Sánchez posa con Patricia Úriz y Koldo García en una imagen de archivo ABC
Carmen Lucas-Torres

El informe de la Guardia Civil que recogió pagos en efectivo del PSOE tanto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como a su asesor, Koldo García, sitúa a la expareja del hombre de confianza de Ábalos, Patricia Uriz, como pieza clave de las entregas ... de metálico. Un asunto por el que aún no ha sido citada a declarar en la causa del Tribunal Supremo en la que se investiga a Koldo y Ábalos por delitos de corrupción. Ellos se acogieron a su derecho a no declarar la semana pasada, por lo que no aclararon por qué recibieron sobres con efectivo, parte de los cuales la formación no ha justificado, según informó ayer el magistrado instructor Leopoldo Puente.

