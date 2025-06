Los militantes del PP elegirán al candidato y a los compromisarios en una sola lista

No será 'un militante un voto', pero los afiliados del PP seguirán participando en la elección directa del candidato a la presidencia del partido. La ponencia de estatutos que la formación hace pública hoy –y que podrá ser enmendada– tiene como plato fuerte la ... propuesta sobre el futuro sistema de primarias. Es un asunto altamente sensible dentro de la organización. Y el texto, que ha conocido ABC, busca un equilibrio entre los dos modelos enfrentados: el que defiende Isabel Díaz Ayuso dando voz a la militancia; y el que siempre ha querido Alberto Núñez Feijóo –y otros barones territoriales– de un sistema de compromisarios, que no puedan corregir el voto de los afiliados en segunda vuelta.

La propuesta de los ponentes es que sean los militantes los que en cada circunscripción voten una sola lista en la que figurarán tanto el candidato a la presidencia del PP como los compromisarios que le acompañan. Es decir, solo habrá una urna y una papeleta. La lista que más apoyos tenga en cada provincia será la vencedora y los delegados adscritos a esa candidatura serán los que vayan al Congreso Nacional para emitir su voto final. Pero, en realidad, el resultado se conocerá ya tras el recuento de la militancia porque los delegados estarán vinculados al aspirante que apoyen. El Congreso, en principio, será un trámite. En caso de que una lista –habrá una por cada circunscripción– tenga más aspirantes a compromisarios que plazas, los afiliados podrán marcar los nombres que apoyen directamente como ocurre en las listas abiertas. Es similar al caso del Senado. Noticia Relacionada Alejandro Fernández defiende el modelo de primarias de Ayuso a 24 horas de la propuesta oficial Daniel Tercero El líder del PP catalán apuesta por unas «primarias puras» de un militante un voto, a diferencia del modelo mixto o el que solo intervienen los compromisarios El sistema emula, en realidad, el de las elecciones generales en España con un candidato a la presidencia del Gobierno y los diputados que le acompañan en su circunscripción. La otra novedad, con la que también se contaba, es endurecer los requisitos para poder presentarse a las primarias. En vez de los 100 avales actuales se necesitarán 500. Y, además, los aspirantes deberán tener avales de al menos 25 provincias distintas. Los únicos que no formarán parte de las candidaturas son los llamados compromisarios natos (los miembros de la Junta Directiva convocante del Congreso y los miembros de su Comisión Organizadora), que votarán directamente en el Congreso. La ponencia corre a cargo de los presidentes de la Región de Murcia y Extremadura, Fernando López Miras y María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. Las primarias siempre han sido una patata caliente dentro del PP. Y aunque la dirección nacional ha evitado pronunciarse sobre el futuro modelo, Feijóo siempre ha defendido que quería terminar con las primarias puras en las que los militantes votan directamente entre los candidatos. Fue el líder del PP el que habló de resolver «el nudo gordiano» al poco de convocar el cónclave de julio, insistiendo en que no se podía volver a repetir la situación de que los compromisarios corrijan el voto de la militancia. Eso ocurrió en 2018. El PP de Madrid, en cambio, siempre ha apostado por las primarias puras. El sistema actual, que las incluye en una primera vuelta, fue el resultado de una negociación muy complicada con Cristina Cifuentes en 2017. Y ahora, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy clara. Lo hizo en una entrevista en ABC, insistiendo en que su propuesta es 'un militante un voto' y anticipando que daría la batalla para que no se dieran pasos atrás. Está por ver si este camino intermedio es suficiente y si los populares madrileños se conforman con la presencia de los afiliados que propone la ponencia. En las últimas horas también el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, se ha alineado con Ayuso. «No es ningún secreto que siempre lo he defendido porque creo que son el mejor sistema, no sólo para que los afiliados elijan directamente a sus líderes, sino también para que el afiliado más humilde pueda optar al puesto que desee sin intermediarios», escribió en sus redes sociales. No se paró ahí: «Creo que lo que fortalece al PP es poder debatir estas cosas libremente, sin miedo y con naturalidad y, eso sí, aceptar lo que vote la mayoría y salir unidos del congreso».

