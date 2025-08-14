Marlaska defiende que la gestión de las comunidades contra los incendios es la «óptima» pese a las críticas de Puente

«La competencia ordinaria es de las CC AA, consideramos que su gestión con la ayuda y la coordinación del Estado es la óptima para hacer frente a los incendios en este momento. Pero si una comunidad entiende que por la circunstancia que sea puede y debe solicitar el Gobierno la asunción de la competencia». Con esa contundencia se ha expresado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al ser preguntado por la catástrofe medioambiental que está arrasando parte del país y que ya ha costado tres vidas esta semana, la última confirmada este mismo jueves.

Marlaska, que ha suspendido sus vacaciones, para tomar decisiones sobre la ola de incendios, presidirá en la tarde de este jueves la reunión del CECOP (Centro de Coordinación de Protección Civil) por este asunto. Pero antes ha concedido una entrevista a 'La Hora de la 1' de TVE.

En ella, ha expresado, a pesar de la tormenta de críticas desatadas por su compañero de gabinete, Óscar Puente, contra la gestión de los presidentes autonómicos afectados por los incendios (todos del Partido Popular) que no se ha planteado aumentar el nivel de emergencia y que el Gobierno tome el control de esta crisis. «En el momento actual no nos lo hemos planteado. La competencia ordinaria es de las CC AA y consideramos que su gestión con la ayuda y la coordinación del Estado es la óptima para hacer frente la situación», ha asegurado.

Eso sí, el ministro ha dejado la puerta abierta a que «si una comunidad entiende que por la circunstancia que sea puede y debe solicitar el Gobierno la asunción de la competencia. Que no dude la sociedad, que si una comunidad lo pide, asumiremos la competencia, nuestra prioridad máxima es ser más eficaces».

Marlaska ha asegurado que «todos los incendios activos» preocupan, pero ha destacado por su nivel los de Galicia, Zamora y Cáceres y ha elevado el número de evacuados, «difícil» de cuantificar, a más de 8.000.

También ha confirmado la petición de ayuda de medios a la UE para combatir al fuego anunciada este miércoles. «Formalizamos la petición de ayuda de dos aviones de extinción, los más modernos, y Francia nos los ha ofrecido. Llegarán en el transcurso de esta mañana a Galicia, con el fin de localizarlos en los incendios donde sean más urgentes», ha explicado.