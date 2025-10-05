Mañueco, ante el reto de esquivar a Vox

Salvo que Pedro Sánchez se autoenmiende y convoque elecciones o Andalucía las adelante, será de nuevo Castilla y León la que inicie en solitario la ristra de votaciones que inauguró en 2022 tras romper su acuerdo con Ciudadanos al sentirse traicionado por Francisco Igea. ... Como informaba hace unos días ABC, otras autonomías se plantean acortar tiempos, pero lo normal es que vuelva a marcar el devenir y lo que pueda sustanciarse en los comicios.

En esta tesitura, el que será candidato por tercera vez a presidir la Junta tiene en su mente casi cualquier casuística menos repetir coalición con Vox. No tanto por los 'choques' que protagonizaron, sino más bien por lo sucedido una vez que los de Santiago Abascal abandonaron la Junta. Desde aquello, la relación se ha enturbiado lo suficiente como para que en la mente de Mañueco y su círculo más cercano barajen otras variables y no se cansan de pronunciar las palabras «estabilidad» y «eficacia» para definir al actual Gobierno en minoría. Sin negar las dificultades para avanzar en acuerdos legislativos que en varias ocasiones han unido al PSOE con Vox. «Pinza» sobre la que reiteran la denuncia, trasladando que el Ejecutivo en solitario es la mejor de las situaciones de los últimos años.

Con este panorama, el objetivo básico es superar 31 procuradores de 2022, cuando se aspiraba a bastante más. La mayoría absoluta -41- parece lejana, pero no se descarta pese al revés de la cruel campaña con unos incendios «inabarcables», centrados principalmente en León -territorio complicado para el PP- y Zamora. La respuesta inmediata del presidente a base de ayudas «rápidas y generosas» para los afectados le hace estar convencido de que la factura a pagar no será alta. Sin obviar la gravedad, y reconociendo que algo se podría haber hecho mejor, apuesta por centrarse en cumplir con las promesas del Debate sobre Política General: transporte gratuito o vivienda, más allá de presumir del «liderazgo» en educación, la sanidad o los servicios sociales.

Noticia Relacionada Castilla y León alega al Gobierno que la condonación de la deuda supone que cada ciudadano deba 523 euros más Montse Serrador «Es una medida claramente política y con criterios de reparto totalmente discrecionales», señala entre los doce argumentos del documento enviado al Ejecutivo central

Pero en su idea de 'surfear' a Vox también influye su malestar con las formas de un bloque con el que llegó a entenderse en ciertos asuntos cuando era vicepresidente Juan García Gallardo, que tampoco se lo puso fácil. Ahora se mide al poli bueno y al malo. El primero, que suena como rival en las urnas, es el presidente de las Cortes, el leonés Carlos Pollán, que se negó a dejar el cargo cuando su partido se salió del Gobierno. De talante dialogante y buenas maneras, se ha transformado en los últimos tiempos, con ataques directos a la Junta y a su presidente. Menos extraña el tono hostil de David Hierro, portavoz parlamentario y que en cada intervención reparte más estopa al PP que al PSOE, como se encargó de recordarle el presidente de la Junta en el último pleno. En estos duelos Mañueco convirtió en un burruño el documento que le había dejado Hierro y con las condiciones para el pacto por los Presupuestos aceptados por el PP de Mazón en la Comunidad Valenciana. Hierro montó en cólera cuando vio su papel arrugado y se lo dejó en el escaño de Mañueco, que ni se inmutó.

El papel de los minoritarios

Y es que la sensación generalizada de que Vox pueda subir no se la termina de creer la sección de Génova en Castilla y León. Consideran que los 13 procuradores que lograron es un techo que no repetirán. De momento, dos están en el Grupo de No Adscritos por diferencias con la dirección, que también se han repetido en varias localidades.

La conclusión: si no alcanzan esa representación, sus bazas para poder repetir entrada en el gobierno se reducen exponencialmente. Otra cosa es que el PP gane lo que deje de sumar Vox. En alguna provincia así lo espera, pero en otras las agrupaciones provincialistas podrían sacar un rédito que tampoco acaba de preocupar del todo a los populares, que se verían cómodos alcanzando acuerdos puntuales con formaciones como Soria ¡Ya! o con Por Ávila. E incluso con los regionalistas de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), cuya fuerza podría aumentar tanto por el efecto de los incendios como por la falta de un liderazgo claro de los de la gaviota. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es el presidente de la gestora una vez que Ester Muñoz dejó la Presidencia. Sin olvidar que el líder del PSOE en esta tierra es Javier Alfonso Cendón, muy vinculado al preso preventivo Santos Cerdán, a quien dejó hacer y deshacer para tumbar a Luis Tudanca. Cendón y el ministro Óscar Puente movieron los hilos para ir colocando sus cromos y estuvieron detrás de la llegada al liderazgo de Carlos Martínez, el actual alcalde de Soria y candidato a la Junta.

Tres bloques de izquierdas y varias opciones localistas y regionales De poco parece haber servido el constante y algo desesperado llamamiento de los socialistas de Castilla y León para tratar de evitar 'atomizar' el voto de la izquierda. Si su secretario de Organización, Daniel de la Rosa, no se ha cansado de pedir que no se vote a la izquierda de su partido porque es tirar el sufragio «a la basura», la respuesta de esos grupos a los que ha llegado a ofender ha sido la esperada. Habrá una candidatura conjunta compuesta por Sumar, IU y Equo, y otra liderada por Podemos, que trata de integrar algún grupo. Y partidos autonomistas y provincialistas tratarán también de mantener cierta fuerza.

De momento, los populares han sorprendido con el compromiso de registrar el Presupuesto de 2026 después de que el pasado año se quedara en un anteproyecto que no fue a más tras varias rondas de consultas a las que Vox ni acudió. No parece que el objetivo sea que ni esta formación ni la socialista den su 'si', pero sí que algunos de los pequeños partidos los apoyen «sin chantajes» o negociar enmiendas que les llevarían a votar a favor de las Cuentas e incluso a comprometer un cierto apoyo a la reelección de Mañueco. Sería una situación idílica si los votos de unos y otros superan los 41 procuradores, pero si rondan los 37 ó 38 en el PP dan por hecho que puede ser una legislatura tranquila con algunas cesiones en temas más sociales que políticos. Y, lo que parece más importante: no condicionar lo que pueda suceder en los comicios posteriores. De hecho, no se descarta una repetición electoral si todo se complica mucho.