Viaje al interior de la sala de juegos de los Austrias, la joya secreta de Casa de Campo

El ayuntamiento empleará un año en habilitar la galería de burlas del siglo XVI. Será la primera en España y única en Europa con las tuberías al descubierto

Madrid recrea el jardín por el que paseaba Felipe II en Casa de Campo y la galería en la que se 'burlaba' de sus invitados

Imagen actual de la galería de las burlas. abc
Belén Sarriá

En la época renacentista, la moda de disfrutar de una sala de juegos privada en los aledaños de las casas ilustres pegó fuerte entre la aristocracia europea. En España, el clima mediterráneo hizo casi indispensable convertir estas galerías en refugio del sol del verano ... y las lluvias del invierno. Así, estas zonas de descanso acabaron por tomar forma de bóvedas. Mientras, la diversión corría por los juegos de agua, la creatividad de los dibujos de las columnas, por las formas de las estatuas y de las esculturas ubicadas alrededor de la sala, por las paredes cuidadosamente pintadas con flores, dioses o criaturas marinas y por los colores y materiales de los mosaicos que decoraban el largo y ancho de la galería. Pasada aquella tendencia, cinco siglos después, solo existe un único testigo de cómo se divertían los Austrias, una joya secreta ubicada en Casa de Campo y que los madrileños recuperarán en 2027.

