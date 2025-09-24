Vecinos de Tres Cantos exigen explicaciones tras el incendio de Soto de Viñuelas: «Nos sentimos abandonados, quemados e ignorados»

Los vecinos de la Mancomunidad de Soto de Viñuelas, la zona más afectada por el incendio registrado el pasado 11 de agosto en Tres Cantos, consideran que la amenaza de nuevos fuegos sobre vidas, viviendas y explotaciones sigue vigente. Por ello, exigen a las administraciones que aclaren las causas del siniestro y presenten planes efectivos de prevención. Las reivindicaciones vecinales han recibido el respaldo de la Asociación de Empresarios de Tres Cantos (AETC) y de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, cuyas presidentas participaron en la rueda de prensa celebrada hoy en el municipio.

El incendio de agosto supuso la mayor catástrofe en la historia reciente de Tres Cantos: una persona falleció, decenas de animales murieron, cuatro viviendas quedaron completamente destruidas y otras 14 sufrieron daños graves. El fuego arrasó casi 2.000 hectáreas: 1.172 en el término municipal de Madrid (Soto de Viñuelas), 606 en Tres Cantos y 70 en Colmenar Viejo, según datos de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM).

Un mes y medio después, los vecinos, y en especial los de Soto de Viñuelas, desconocen las causas del incendio y critican la limitada respuesta de las autoridades. «Nos sentimos abandonados, quemados, prácticamente ignorados tras una primera reacción de las autoridades, que de momento ha sido más para la galería que para ayudar realmente a los vecinos», ha asegurado el presidente de la Mancomunidad de Soto de Viñuelas, Fernando Maristany.

Como ejemplo, Maristany señala el anuncio del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García, el 10 de septiembre, sobre una subvención para vecinos afectados de entre 500 y 5.000 euros, con un importe total de 100.000 euros, una cantidad insuficiente en muchos casos para cubrir los impuestos asociados a la tala de los árboles calcinados. La Comunidad de Madrid, por su parte, solo ha aplicado la tarifa reducida del Canal de Isabel II para la recuperación de zonas verdes: «En un primer momento la Comunidad de Madrid también anunció una serie de medidas para ayudar a los vecinos, pero solo se ha materializado la aplicación de una tarifa reducida por parte del Canal de Isabel II para que los vecinos puedan recuperar las zonas verdes calcinadas».

La Mancomunidad se personará en las causas abiertas para esclarecer el origen del incendio, solicitará reuniones con el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid y estudia presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que podría involucrar a algunas empresas químicas, a AENA, al Canal de Isabel II y a la corporación municipal.

Los vecinos también alertan sobre el crecimiento urbanístico desordenado de Tres Cantos, que ha aumentado el riesgo de incendios en la zona norte del municipio, colindante con Colmenar Viejo. Tres Cantos se encuentra entre dos áreas de alto valor ecológico —el Monte del Pardo y la finca de Soto de Viñuelas— cuya protección frente a incendios debería ser una prioridad.

El crecimiento de estos dos municipios está introduciendo una gran tensión sobre las infraestructuras de transporte. La M 607, actualmente en obras por la construcción de un tercer carril entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, es la única arteria que canaliza el tráfico y atraviesa las áreas que de forma recurrente se ven afectadas por los incendios los últimos veranos.