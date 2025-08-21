Tres Cantos avanza en la recuperación tras el incendio: más de 12 toneladas de residuos retirados

Hace escasos 11 días, Tres Cantos sufrió un devastador incendio que arrasó más de 1.700 hectáreas en el entorno. Desde entonces, el ayuntamiento ha trabajado intensamente en la limpieza y recuperación de las zonas dañadas, logrando retirar ya más de 12 toneladas de residuos. Además, se han atendido alrededor de 50 llamadas de vecinos por problemas derivados del fuego.

Dentro del Protocolo de Ayuda a los Afectados, la mañana de este jueves, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Fernández, acudió a la zona de Soto de Viñuelas, la más perjudicada, para informar a los residentes sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en este proceso de vuelta a la normalidad.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha habilitado varios recursos de apoyo. Entre ellos, un servicio de asesoramiento y gabinete pericial, que ha recibido cerca de 20 consultas relacionadas con pólizas, informes técnicos y valoración de viviendas afectadas.

También sigue en funcionamiento un servicio de atención psicológica para aquellos vecinos que necesiten apoyo emocional. La alcaldesa en funciones, Sonia Lolo, ha destacado la importancia de que estas medidas estén llegando a la población «de forma progresiva, organizada y eficaz».

Limpieza y reparaciones en marcha

Fernández pudo comprobar sobre el terreno los trabajos de recuperación: limpieza de calles, labores de reparación por parte de Iberdrola y del Canal de Isabel II, y reposición de infraestructuras municipales.

«Ya hemos iniciado la sustitución de las luminarias dañadas. Entre este jueves y mañana se repondrán 15 farolas en calles como Navacerrada, Mulhacén, Peña Isasa o Peña Trevinca», detalló el concejal de Servicios Públicos.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, María del Mar Sánchez, aseguró que la vuelta a la «normalidad total» llegará «lo antes posible». Durante su visita a una de las parcelas afectadas, trasladó a los propietarios el apoyo incondicional del Consistorio tricantino en las labores de limpieza, un proceso que calificó de «enormemente complejo».

«El objetivo es que ningún vecino se sienta solo en esta situación y que todas las ayudas posibles estén a su alcance», señaló Sánchez.

Solución de incidencias en suministros

El Ayuntamiento de Tres Cantos también ha actuado en la resolución de problemas de suministro. El Canal de Isabel II ha resuelto todas las incidencias relacionadas con la falta de agua potable. En cuanto a las comunicaciones, Telefónica continúa sustituyendo postes dañados, mientras que las compañías eléctricas trabajan para restablecer la energía en los hogares «con la mayor rapidez y sin complicaciones».

Insiste en que todos estos esfuerzos responden a un trabajo conjunto entre instituciones, empresas de servicios y equipos municipales. El objetivo es que la ciudad recupere cuanto antes su vida cotidiana tras la catástrofe.

Como resumió la alcaldesa en funciones, «nuestro compromiso es que Tres Cantos vuelva a la normalidad lo antes posible. El incendio ha dejado una huella dolorosa, pero también ha demostrado la capacidad de unidad y solidaridad de nuestros vecinos».