Almeida pone el foco en mayores y dependientes: sube un 50% la atención a domicilio en los presupuestos de 2026

El Ayuntamiento contratará a 3.000 profesionales más para atender a personas con discapacidad y con más de 65 años

Rebaja del IBI y ventajas a los vehículos menos contaminantes: la ordenanza fiscal de Madrid para 2026

Una profesional sirve de apoyo a una persona mayor en su piso.
Una profesional sirve de apoyo a una persona mayor en su piso. Guillermo navarro
Belén Sarriá

Los madrileños mayores de 65 años así como aquellos más jóvenes con discapacidad o con dependencia contarán con un servicio a domicilio más amplio a partir de 2026. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha subido su apuesta por la atención personalizada a este ... sector de la sociedad que tiene dificultades para desempeñar las actividades más cotidianas cuando se encuentra solos en su casa, más aún si sufren la soledad no deseada. Con este fin, el Ayuntamiento de Madrid sube un 50% la ayuda a domicilio en los presupuestos de 2026, cuyo borrador se presenta este jueves en Cibeles.

