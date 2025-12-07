El restaurante favorito de Dabiz Muñoz para comer cocido madrileño: cuál es, dónde está y precio de la carta

La gastronomía madrileña es una de las más ricas de toda España. La principal razón está en el que es su plato 'estrella': el cocido, un popular guiso preparado con garbanzos y diferentes tipos de carne y verduras que se come en distintas fases.

El cocido es el plato más emblemático de Madrid y uno de los más destacados de la gastronomía española. Especialmente recurrente en los hogares españoles en época de frío, hay quien prefiere comerlo fuera de casa, en alguno de los restaurantes de la capital que lo sirven.

Son muchas las opciones y cada persona tiene sus propias preferencias. En este sentido, el prestigioso chef español Dabiz Muñoz ha elegido un restaurante como el mejor del mundo para comer cocido.

Dónde está el mejor restaurante para comer cocido, según Dabiz Muñoz

El chef lo tiene claro a la hora de elegir dónde comer el mejor cocido del mundo. Se trata del restaurante Lhardy, situado en pleno centro de Madrid, a escasos metros de la Puerta del Sol. En concreto, el local, fundado en 1839, está ubicado en la Carretera de San Jerónimo, número 8.

El restaurante Lhardy fue, precisamente, el lugar escogido por Dabiz Muñoz para celebrar su último aniversario. «La celebración de mi cumple con mi cocido favorito del mundo», compartió el chef a través de su Instagram.

Lhardy es uno de los lugares más emblemáticos de la capital. Por él han pasado personajes tan célebres como la Reina Isabel II de España y su hijo Alfonso. Además, fue el restaurante elegido por el chef para que Eva Longoria probara este mítico plato. «No hay un plan mejor, comer cocido madrileño con amigos y hablando de pádel», escribió en sus redes.

Precio del cocido y carta de Lhardy

La popularidad del cocido de Lhardy es más que merecida. Y es que, casi dos siglos después de que abriera sus puertas, el restaurante sigue destacando por este plato, compuesto de sopa con fideos cabello de ángel, garbanzos, repollo, zanahoria, patatas, chorizo, morcilla, longaniza trufada, tocino ibérico, morcillo, tuétano, jamón ibérico, crujiente de oreja ibérica con salsa brava, costilla ibérica y relleno de cocido de ropa vieja.

Todos los ingredientes del cocido de Lhardy son de una gran calidad y se sirven en tres vuelcos. El cocido de este mítico restaurante pueden saborearse por el precio de 65 euros por persona, lo que lo convierte en uno de los más caros de Madrid.

A esta delicia culinaria se suman otros míticos platos de este restaurante madrileño como son las croquetas de cocido (4 euros la unidad), el solomillo Wellington con patatas a la inglesa (36 euros), el salmón ahumado con huevo hilado (24 euros), el pato canetón (34 euros) o los callos (22 euros), considerados «los más famosos de Madrid».

Algunas de las últimas creaciones del restaurante Lhardy son el lenguado Evaristo al Champagne (38 euros) o el mero salvaje con pil pil de brotes tiernos (39 euros).

La carta de este emblemático restaurante madrileño se completa con postres de altísima calidad, entre los que destaca el soufflé (11 euros), las milhojas de crema con ganache de vainilla montada (10 euros), la tarta clásica tatin con helado de vainilla (1 euros) y la tabla de quesos (24 euros).