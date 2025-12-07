Suscribete a
ABC Premium

El restaurante favorito de Dabiz Muñoz para comer cocido madrileño: cuál es, dónde está y precio de la carta

El popular chef acude con frecuencia a este establecimiento de Madrid para comer el plato más popular de la capital

El restaurante favorito de Dabiz Muñoz para comer cocido madrileño
El restaurante favorito de Dabiz Muñoz para comer cocido madrileño ABC
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La gastronomía madrileña es una de las más ricas de toda España. La principal razón está en el que es su plato 'estrella': el cocido, un popular guiso preparado con garbanzos y diferentes tipos de carne y verduras que se come en distintas fases.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app