Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel y Villaverde, los puntos negros de limpieza de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un plan con brigadas de proximidad las 24 horas y aumentará la vigilancia en comercios

Brigadas 24 horas y campañas de vigilancia en comercios: el plan de Almeida para mejorar la limpieza de las calles

Varias bolsas de basura tiradas junto a un contenedor, en Madrid
Varias bolsas de basura tiradas junto a un contenedor, en Madrid EFE
Amina Ould

El Ayuntamiento de Madrid ha detectado que en un 90% de los casos, los vecinos de Villaverde, Puente de Vallecas, Usera y Carabanchel tiran sus muebles y enseres sin respetar los días de recogida ni avisando a los servicios municipales para su retirada, frente al ... 50% del resto de distritos de la capital. Una actividad «incívica» que sumada a la conducta de los locales comerciales de la ciudad en esta materia ha llevado a un empeoramiento de la limpieza de la capital.

