El PSOE pacta con un exedil de Vox bajo sospecha de corrupción para arrebatar al PP una alcaldía en Madrid

Siempre se ha dicho que la política hace extraños compañeros de cama, pero en el caso de Los Santos de la Humosa pueden superarse muchos límites. El PSOE ha registrado una moción de censura en este municipio del este de la Comunidad, colindante con la provincia de Guadalajara, que no llega a los tres mil habitantes. Lo más llamativo del caso es que los socialistas, para conseguir su objetivo, se apoyan en el único concejal que obtuvo Vox en las últimas elecciones municipales, y que abandonó recientemente su partido entre sombras alargadas de corrupción. La moción de censura se debatirá y se votará el próximo viernes 26 de enero, a las 12 horas.

La historia política de este municipio madrileño daría para escribir un libro. Una novela de intriga se ajustaría bien a la trama. Puede empezarse por el final. En las últimas elecciones del 28 de mayo, el PSOE ganó por menos de 70 votos al PP, pero ambos empataron en número de concejales: cinco cada uno. El otro concejal del ayuntamiento fue para Vox, en concreto para Daniel Moreno, protagonista de toda esta historia.

El PP necesitaba el único voto de Vox para hacerse con la Alcaldía, ya que si no se producía un acuerdo en la derecha, el PSOE recuperaría el poder local, al ser el partido más votado en las urnas. El problema estaba en que los populares rechazaron de plano incluir a Vox en una coalición de gobierno municipal. El motivo no era otro que las denuncias por corrupción que se habían presentado contra su único concejal, lo que había llevado a la Fiscalía a abrir una investigación por malversación y estafa, entre otras cuestiones, y trasladar el caso al juzgado.

El PP se puso en contacto con la dirección regional de Vox, para informarle de la situación y pedir su voto en Los Santos de la Humosa, pero sin entrar en el gobierno municipal. Desde Madrid se forzó al concejal para que apoyase a Lázaro Polo como alcalde, sin pedir nada a cambio. Así, el pasado mes de junio, Polo fue reelegido alcalde, con los votos del PP y Vox.

Después de la votación, el concejal Daniel Moreno intentó presionar para entrar en el gobierno municipal, según fuentes del PP de Madrid, pero no lo consiguió, y al no sentirse respaldado por su organización política, abandonó Vox y se quedó en el ayuntamiento como 'no adscrito'.

A partir de ahí, el PSOE vio una posibilidad de hacerse con el poder y los contactos con el antiguo concejal de Vox no se hicieron esperar. El escrito de la moción de censura se presentó el pasado 12 de enero, con la firma de los cinco concejales del PSOE más la del ex edil de Vox Daniel Moreno, que representan la mayoría absoluta del consistorio. Proponen la destitución del actual alcalde, Lázaro Polo, y la elección en su lugar de la socialista Carolina Urtasun Calleja. Entre los motivos que se exponen, afirman que el concejal de Vox recibió «presiones y amenazas» que condicionaron su voto para elegir al alcalde del PP, lo que constituye, a su juicio, un ejemplo de «falta de limpieza democrática». Además se refieren, como es habitual en estos casos, a una «pésima gestión de los servicios públicos», el «abandono de instalaciones municipales» y la «incapacidad para gestionar los presupuestos», entre otros motivos.

Desde el PP de Madrid se ven razones mucho más prosaicas detrás de esta moción de censura del PSOE y del ex edil de Vox. Los socialistas han visto una oportunidad para conseguir su alcaldía número 32 en la región, y dejar al PP con 114, del total de 179 municipios que hay en la Comunidad de Madrid. Y para ello, sostienen los populares, no han dudado en ofrecer al que fuera miembro de Vox hasta hace pocos meses un puesto en el gobierno municipal, justo lo que exigía si éxito al PP.

'Largas' del PSOE regional

Fuentes del PP madrileño señalan que se han puesto en contacto con la dirección regional del PSOE para explicarles la situación, por si la ejecutiva que encabeza Juan Lobato ve oportuno paralizar esta operación en Los Santos de la Humosa. Pero por ahora solo han encontrado «largas», al sostener que Daniel Moreno no está procesado en ningún caso. En el PP replican, a su vez, que sí está siendo investigado por presuntas irregularidades en facturas municipales durante la legislatura pasada, cuando era concejal de Obras dentro de la coalición de gobierno, junto al PP y a España 2000. En el PP son pesimistas sobre la decisión del PSOE regional: «Han sido capaces de pactar con terroristas, esto es una minucia para ellos».

La moción de censura en Los Santos de la Humosa El alcalde actual Lázaro Polo fue reelegido alcalde después de las elecciones de mayo, con los votos del PP (5) y el de Vox (1), frente al PSOE (5). La legislatura pasada, se presentó al frente de España 2000, y gobernó en coalición con el PP y Vox. España 2000 no se presentó a las elecciones en mayo y Polo fue candidato del PP. La candidata El PSOE ganó las elecciones municipales de mayo, por casi 70 votos más que el PP, y con los mismos concejales. Se quedó en la oposición. Ahora, su candidata a la Alcaldía es Carolina Urtasun Calleja, que cuenta con los votos del PSOE y el del ex edil de Vox. Fecha de la moción El escrito de la moción se registró el pasado 12 de enero, con la firma de los concejales del PSOE y de Daniel Moreno, quien se presentó a las elecciones como número uno de Vox. La moción de censura se debatirá y se votará el próximo viernes 26 de enero, a las 12 horas. Los motivos Entre los motivos que se incluyen en el registro de la moción de censura, se incluyen «las presiones y amenazas» que, según sostienen, sufrió el concejal de Vox para apoyar al alcalde del PP. También denuncian el abandono de instalaciones municipales y la «mala gestión» de servicios públicos.

En esa legislatura, la que iba de 2019 a 2023, Lázaro Polo fue elegido alcalde al frente de una organización que algunos sitúan más a la derecha que Vox: España 2000. Consiguió la alcaldía gracias a los votos de PP y Vox, que gobernaron en coalición. En 2022, sacó al concejal de Vox del equipo de gobierno, tras llevar a la Fiscalía sus posibles irregularidades en las facturas municipales.

Lázaro Polo formaba parte de España 2000 junto a otros dos concejales. Unos meses antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP le ofreció ser candidato 'popular' a la Alcaldía y aceptó. España 2000 no se presentó a las urnas y dejó de tener representación municipal en Los Santos. En esas mismas elecciones de mayo, Daniel Moreno se había presentado como número uno de Vox. El próximo día 26, Lázaro Polo podría dejar de ser alcalde, tras casi cinco años en el puesto, primero en España 2000 y ahora en el PP.