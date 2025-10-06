Suscribete a
El PSOE de Madrid lleva a todos los ayuntamientos una moción para exigir a Ayuso que garantice «el derecho al aborto»

Los socialistas instan al Gobierno regional a establecer un registro de sanitarios objetores de conciencia

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar
Mariano Calleja

Madrid

El PSOE de Madrid no está dispuesto a soltar la 'presa' del aborto y llevará a todos los ayuntamientos de la región una moción dirigida directamente al Gobierno regional de Ayuso para que garantice lo que ellos llaman «el derecho al aborto» de ... las mujeres. En esa iniciativa exigen, además, que la Comunidad de Madrid establezca un registro de sanitarios objetores de conciencia.

