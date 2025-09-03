Suscribete a
Protección máxima para la Quinta de los Molinos, un manuscrito jurídico medieval y el dibujo de un libro de viajes de 1800

Serán los nuevos Bienes de Interés Cultural cuya tramitación inicia el Gobierno autonómico

La Comunidad de Madrid eleva a Bien de Interés Cultural la literatura española del Siglo de Oro

Uno de los molinos que dan nombre a la Quinta, que ahora se va a declarar BIC
Uno de los molinos que dan nombre a la Quinta, que ahora se va a declarar BIC Isabel permuy
Sara Medialdea

Madrid

La región continúa aumentando su lista de bienes declarados de interés cultural, y por tanto protegidos al máximo para su conservación. El consejo de Gobierno regional tiene previsto aprobar este miércoles otros cuatro, absolutamente variados en su naturaleza: por un lado, el manuscrito 'Fueros y ... Leies Antiguas de España'; el dibujo 'Vista de la ermita y fiesta de San Isidro en Madrid'; y el parque Quinta de los Molinos.

