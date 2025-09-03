Protección máxima para la Quinta de los Molinos, un manuscrito jurídico medieval y el dibujo de un libro de viajes de 1800

La región continúa aumentando su lista de bienes declarados de interés cultural, y por tanto protegidos al máximo para su conservación. El consejo de Gobierno regional tiene previsto aprobar este miércoles otros cuatro, absolutamente variados en su naturaleza: por un lado, el manuscrito 'Fueros y ... Leies Antiguas de España'; el dibujo 'Vista de la ermita y fiesta de San Isidro en Madrid'; y el parque Quinta de los Molinos.

Este parque tiene un elevado valor «histórico, urbanístico, paisajístico y botánico», recuerdan en la Consejería de Cultura, que dirige Mariano de Paco. Es famoso sobre todo por sus almendros en flor, aunque cuenta con muchos más atractivos. Forma parte del eje de quintas que se situaban en la histórica carretera de Aragón, junto con la finca Torre Arias y el parque del Capricho.

La protección, en su caso, afectará a todo el conjunto: las formaciones vegetales, pero también los elementos patrimoniales y sus construcciones, como el Palacete de Cort, que es una de las obras más relevantes del arquitecto César Cort, dueño de la finca en su día. O la Casa del Reloj, las antiguas cocheras, la lavandería, la pista de tenis y el invernadero, todos ellos visitables a día de hoy.

El manuscrito de los Fueros está datado en el siglo XIV, y pertenece a un momento clave del derecho medieval castellano. Es un volumen compuesto por cuatro escritos, que tuvo enorme vigencia e importancia en el ordenamiento jurídico actual español.

Además, tiene otros textos incluidos de los que se conservan muy pocas copias, como las Leyes del Estilo, que son prácticas o usos judiciales que surgieron en la corte de Alfonso X el Sabio y sus sucesores en la Baja Edad Media. Y aparece un testimonio de las Leyes nuevas y una segunda versión de las Leyes del Estilo. En este Fuero aparece también una versión hasta ahora desconocida del Fuero Viejo de Castilla, una versión primitiva de la que solo hay referencias por la bibliografía histórica,.

El último de los nuevos BIC que comenzarán a tramitarse es un dibujo de la romería de San Isidro, realizado a plumilla. Forma parte de las ilustraciones del libro de viajes de un humanista y político francés Alexandre Laborde, que se titulaba 'Voyage Pinttoresque et historique de l'Espagne' y se publicó entre los años 1806 y 1820.

El dibujo en cuestión refleja la romería a la ermita de San Isidro el día 15 de mayo. El autor realiza un trabajo muy meticuloso y detallista. La obra es anónima, y se le atribuye a François Ligier, uno de los dibujantes que acompañó a Laborde en sus viajes.