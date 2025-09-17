Adiós a perderse en los túneles de la M-30: Google Maps y Waze funcionarán desde hoy en toda la vía

La escena se repetía una y otra vez para desesperación de gran parte del medio millón de conductores que transitan cada día por los túneles de la M-30. En cuanto entrabas en la parte subterránea, adiós al GPS. Tocaba estar atento a las múltiples señales de entrada y salida que se suceden en el laberíntico recorrido de la vía urbana soterrada más larga del país. Y en más de una ocasión, claro, los conductores se confundían. Incluso hasta al alcalde le ha pasado, ha bromeado este miércoles en la inauguración de las más de 1.600 balizas bluetooth instaladas en colaboración con Google Maps y Waze que permitirán que los navegadores sigan funcionando. Asi, los satélites que antes perdían de vista a los coches puedan tener ahora una visión precisa y continua de su posicionamiento.

Las balizas son dispositivos de bajo consumo, que funcionan con pilas y que emiten una señal bluetooth constante y unidireccional, lo cual permite a la aplicación proporcionar a los conductores la información precisa sobre su ubicación. Aunque son dispositivos de código abierto, están diseñadas partiendo de la base del respeto a la privacidad de sus usuarios, ya que no rastrean ni capturan datos. Sí permiten, sin embargo, compartir información sobre el estado del tráfico, accidentes o cualquier otra contingencia.

En total, el consistorio ha invertido cerca de 141.000 euros en colocar estos dispositivos a lo largo de 48 kilómetros. La puesta en marcha del sistema, supervisado por el área de Obras y Equipamientos, ha supuesto un auténtico desafío tecnológico al tratarse de una red de túneles muy extensa, con 21 entradas y 26 salidas, y con segmentos tan complejos como el tramo que va desde el puente de Praga hasta el puente de Toledo, compuesto por dos túneles que discurren en paralelo pero superpuestos. Este hecho suponía un problema a la hora de determinar el posicionamiento, ya que pasaba de ser bidimensional sobre un mapa, a tridimensional, incluyendo la profundidad.

Cómo activarlas

Para su utilización, el usuario tendrá que seguir unos sencillos pasos en la configuración de su teléfono móvil. En primer lugar, es necesario descargar las aplicaciones Waze o Google Maps (disponibles en Android e IOS). Posteriormente, en el caso de Waze, simplemente se tendrá que habilitar el bluetooth. Por su parte, en Google Maps, además de tener activado el bluetooth, se tendrá que activar la opción de 'balizas de túnel bluetooth' en los ajustes de la aplicación (ajustes/navegación/balizas de túnel bluetooth).

De esta manera, en el momento en que el conductor se adentre en el túnel, el receptor bluetooth del smartphone detectará la señal y activará la navegación guiada, calculando con precisión la posición del usuario, ya que las balizas emiten una señal de localización que identifica a cada una de ellas.

También en túneles urbanos y en la nueva A-5

Además de los túneles de la M-30, el alcalde anunció que este mismo sistema de balizas de Waze se está instalando también en los 38 túneles urbanos con los que cuenta la capital de la mano de Waze y Google, y que se incluirá en el soterramiento de la A-5. En ese sentido, Almeida afirmó que quiere que Madrid sea la primera ciudad del mundo en conectividad subterránea. Todo ello, en el marco de un cambio de gestión que se producirá a partir de 2026 y que llevará al consistorio a gestionar al 100% Calle 30.

Los responsables del proyecto explicarn que les han reclamado estos sistemas en muchos lugares, pero empezaron en la capital porque necesitaban probarlo en ciudades más pequeñas. «Madrid es demasiado grande e importante para decir que no», han bromeado.