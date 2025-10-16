Oleada de atracos con pistola a empresarios chinos en Madrid: los dos últimos en Cobo Calleja y Ciudad de la Imagen

Suscribete a
En los últimos meses se han producido asaltos violentos a personas de esta comunidad, sobre todo en el entorno del polígono de Fuenlabrada, considerado una lavadora de dinero negro a nivel europeo

El atraco de ayer en Cobo Calleja
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

El enorme manejo de dinero en efectivo de parte de la comunidad china en Madrid está detrás de los últimos atracos cometidos a empresarios de esta nacionalidad, los dos últimos ocurridos en un lapso de apenas 24 horas en Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón.

