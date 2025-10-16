Oleada de atracos con pistola a empresarios chinos en Madrid: los dos últimos en Cobo Calleja y Ciudad de la Imagen

El enorme manejo de dinero en efectivo de parte de la comunidad china en Madrid está detrás de los últimos atracos cometidos a empresarios de esta nacionalidad, los dos últimos ocurridos en un lapso de apenas 24 horas en Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón.

Ayer, a las tres menos diez de la tarde, cinco personas asiáticas se bajaron de un taxi en la avenida de la Industria, en el polígono Cobo Calleja, considerado por las autoridades policiales el principal centro de lavado de dinero a nivel europeo. No les falta razón: son centenares de naves y mercantiles chinas las que allí operan, con gran opacidad en sus cuentas en muchos casos, como revelan las numerosas operaciones llevadas a cabo allí.

Este miércoles, las tres víctimas apenas se habían apeado del vehículo cuando irrumpió un Sear rojo, marca bastante fácil de robar para los clanes criminales, y se subió a la acera. Tres encapuchados los amenazaron con armas de fuego aparentemente reales, hasta el punto de disparar dos veces al aire, sin heridos.

Como los chinos, en apenas 15 segundos, trataron de oponerse al asalto, les golpearon y tiraron al suelo. Fuentes policiales explican a ABC que se llevaron solo el bolso de una de las mujeres del grupo y huyeron a toda prisa. Las víctimas, de un despacho de abogados y empresarios, sufrieron algunos golpes

Pero poco después se registró otro atraco: robaron el bolso de otra mujer asiática que salía de trabajar de un hotel de la zona. Se lo quitaron del maletero de su coche.

Posible conexión entre casos

El Grupo XIII de la UDEV de Madrid, especializado en este tipo de delitos, investiga si son la misma banda que un día antes, a las cuatro de la tarde, artracó también con una pistola a dos mujeres chinas que estaban dentro de un coche en el parking del Carrefour de Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón. El suceso, ocurrido en plena vía pública, en la calle de Guadalupe Muñoz Sampedro, acabó con un enorme susto para las víctimas, aunque los ladrones no consiguieron llevarse nada y escaparon, no sin antes disparar una vez.

El clan huyó en dos turismos, aunque uno fue interceptado poco después en la M-501 (carretera de los pantanos) con la M-40. Figuraba como sustraído.

El pasado 26 de mayo, la Policía Municipal detuvo a dos jóvenes tras intentar robar a dos turistas chinos en Malasaña (Centro), pero hace menos, el mes pasado, la Policía Nacional detuvo a cuatro sujetos por dar una brutal paliza a un empresario de esa nacionalidad en Cobo Calleja, en el presunto cobro de una deuda de 300.000 euros.

Otro caso reciente es el de un hombre que salió de su negocio en el polígono y le siguieron unos criminales, que le asaltaron con violencia cuando llegaba a su vivienda, en Usera, para robarle.