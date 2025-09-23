Brutal paliza a un empresario chino en Cobo Calleja por una deuda de 300.000 euros: «Si vas a la Policía, te matamos»

Acudía a una cita en Cobo Calleja por una deuda de 300.000 euros, sin esperar la brutal paliza que iba a recibir a manos de sus 'acreedores'. Esta es la historia de una trampa urdida en el mes de julio, cuando uno de los prestamistas concertó un encuentro con un empresario chino en un local comercial del polígono de Fuenlabrada. Hasta allí acudió el sujeto emplazado con una pequeña cantidad de dinero, alrededor de 4.000 euros, para satisfacer parte del pago por la compra de maquinaria para embalar y facturar. Un trato, sin facturas, ni registros, propio de la casi siempre cerrada comunidad asiática.

Fuentes policiales explican a ABC que el empresario quedó con este primer compatriota en las oficinas de la nave, ubicadas en la primera planta, donde le entregó cerca de 3.000 euros. Tras ello, el receptor del dinero le pidió que esperara a los otros tres implicados en la transacción para supuestamente mantener una conversación. Aunque palabras, en realidad, apenas se iban a escuchar. Aprovechándose de su superioridad numérica, los cuatro sujetos comenzaron a agredirle de forma reiterada.

«Si vas a la Policía, te matamos», fue una de las tantas amenazas de muerte que le esperaron, al tiempo que le pegaban con un cenicero en la cabeza, entre otros objetos contundentes. Fue tal la gravedad de los golpes, que la víctima, en un intento desesperado por escapar, logró bajar a la entrada del local antes de caer al suelo inconsciente. En lugar de socorrerle, lo que hicieron sus captores fue quitarle el taco de billetes que todavía llevaba encima, unos 1.150 euros, y su teléfono móvil.

Al volver en sí, aún con los signos evidentes de la violencia sufrida, echó a andar por las calles del polígono hasta que se topó con los vigilantes de seguridad privada, los cuales alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y a la Policía Nacional. El caso, que fue a parar a la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Madrid, terminó resolviéndose de la mejor manera posible, después de que los cuatro agresores, todos de nacionalidad china y con edades similares (entre los 45 y 50 años) resultaran detenidos a finales de agosto.

Tres de ellos acumulaban antecedentes por delitos de malos tratos, blanqueo de capitales o contra la seguridad vial; un historial al que ahora deberán sumar los de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones.

Fiestas en Moralzarzal

Por otro lado, la Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual ocurrida en la localidad de Moralzarzal en la madrugada del viernes, durante la celebración de sus fiestas patronales. Así lo confirmó ayer el Instituto Armado, mientras que fuentes municipales consultadas por Ep detallaron que la víctima fue atendida en el 'punto violeta' que atienden los servicios sociales de la Mancomunidad THAM.

También en los mismos festejos se han producido dos graves agresiones, una primera a un menor, que terminó con la mandíbula rota; y una segunda paliza a otro joven, al que varios individuos sacaron por la fuerza de un autobús interurbano para propinarle tres patadas en la cabeza.