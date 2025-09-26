Guerra entre las mafias chinas de los karaokes, la prostitución y las drogas por el control del sur de Madrid

La Policía Nacional ha culminado un dispositivo, en el que han participado alrededor de 150 agentes, encaminado a evitar una guerra entre mafias chinas por el control del sur de Madrid. La operación Macros KTVS se ha saldado con la detención de 16 personas, todas de la mencionada nacionalidad, excepto una mujer brasileña. Hay alguna cabecilla, otras personas que poseían drogas por encima del límite permitido para el consumo (un gramo, en el caso de la ketamina) y también mujeres prostituidas. La madrugada del 18 de septiembre, el contingente desembarcó en tres de estos negocios, situados en Usera, Fuenlabrada y Parla.

Fuentes del caso explican a ABC que el sentido principal de la intervención ha sido abortar una escalada de violencia entre dos grupos criminales. El origen de todo está en la reyerta multitudinaria con armas blancas y de fuego del pasado 28 de agosto en el karaoke El Cielo y el Mundo, situado en las afueras de Parla. Se trata de un establecimiento que, aunque cambia continuamente de manos, viene dando problemas desde hace quince años: trata de seres humanos, drogas, juego ilegal e incluso tráfico de mascarillas y demás material quirúrgico durante la pandemia. Aun así, conserva su licencia municipal de actividad.

Aquella noche, un número importante de personas se presentaron allí e hirieron de diversa consideración a siete compatriotas. Las consiguientes pesquisas llevaron a la detención de nueve sospechosos. El Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, máxima autoridad en la lucha contra la delincuencia china, ha capitaneado esta operación. Sus agentes supieron pronto que los atacantes son 'empresarios' de un karaoke rival, el V Show, situado en las inmediaciones del cercano polígono Cobo Calleja (Fuenlabrada). El 28 de agosto habían ido ajustar cuentas con sus competidores de El Cielo y el Mundo, se sospecha, que por haberse metido en algún tipo de negocio ilegal (drogas, juego, trata...) que consideraba propio.

Los represaliados no iban a quedarse de brazos cruzados. Estos grupos criminales chinos, si por algo se caracterizan, es por carácter multidisciplinar: no son los mayores expertos en tráfico de marihuana ni de ketamina, tampoco los mayores proxenetas, pero sí que explotan todos esos negocios. Donde haya dinero, allí están; y no tienen miramientos con nadie. Otras de sus características son las consabidas endogamia y ley del silencio.

Pero en el Grupo V sabían perfectamente que esa guerra se podía desatar y más teniendo en cuenta que estábamos en las previas al equinoccio de otoño: es una fecha muy celebrada por la comunidad china y aprovechan para juntarse en grupos. Se establecieron patrullas discretas por los puntos clave y unos policías, el 10 de septiembre, captaron a dos hombres y una mujer dentro de un coche muy cerca del V Show. En la requisa le hallaron un bate de béisbol, y no eran precisamente deportistas. Es más, los dos varones habían sido parte perjudicada en la paliza monumental del karaoke de Parla. Los investigadores sospechas que la mujer, que está relacionada con el establecimiento de ocio de Cobo Calleja, les estaba pasando información privilegiada sobre accesos, horarios y rutinas, previamente a un asalto como el que ellos había sufrido. Es una soplona, una 'santera', como se conoce en el argot, que vende esos datos a la mafia de la competencia a cambio de dinero, normalmente.

La madrugada del 18 de septiembre, se produjo la fase de explotación de la operación, con 45 agentes de la Brigada de Extranjería; alrededor de un centenar la Unidad de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios, pues a estas organizaciones se les presupone extrema violencia; tres binomios de los Guías Caninos, y una periodista del gabinete de prensa.

Lo hicieron a la vez en los dos karaokes de Fuenlabrada y Parla, además de un tercero en Usera, que también tiene restaurante, llamado El Caballo Dorado. No está constatado que este último sea propiedad de los encartados, pero sí que suelen acudir a él para reunirse.