El nuevo incentivo a inversiones extranjeras en la Comunidad de Madrid, en manos de Vox

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley que recoge la nueva reducción del 20 por ciento en el IRPF para las inversiones procedentes del extranjero. La medida se registra este jueves en la Asamblea, donde será tramitada por lectura única, en un intento de que esté aprobada y en vigor antes de que finalice el periodo de sesiones actual: el 23 de marzo se celebrará el último pleno de la legislatura. Para que salga adelante, el PP necesita los votos de Vox, con quien mantiene una pugna abierta desde que el partido de Rocío Monasterio le tumbó los presupuestos de 2023.

La nueva rebaja fiscal prima a quienes lleven al menos 5 años viviendo fuera de España y se trasladen a la región. No tiene límite mínimo ni bajo para esa inversión, y supondrá que un 20 por ciento de la misma podrá desgravarse en el IRPF. Tanto si es una inversión en activos financieros como inmobiliarios, tendrán que mantenerse durante seis años. Y se refiere a inversiones llegadas de cualquier punto del mundo, excepto de paraísos fiscales.

Pero la tensión que se vive entre PP y Vox en los últimos meses –después de que el partido de Rocío Monasterio dejara caer las cuentas regionales para 2023– no ha dejado de crecer. Además de ese desencuentro, ha habido otros momentos en que Vox no ha apoyado con sus votos medidas planteadas por los populares, lo que ha supuesto que no pasaran el filtro de la Asamblea madrileña.

Noticia Relacionada La nueva deducción en el IRPF que aplicará Madrid a las inversiones extranjeras comienza ya su tramitación Sara Medialdea Sale a consulta pública para pasar luego por el Consejo de Gobierno y de ahí a la Asamblea, donde pretenden aprobarla antes de que acabe marzo

Así ocurrió con la modificación legal que incluía las sanciones para las VTC, que no pudo tramitarse por lectura única –el procedimiento más rápido– por la negativa de Vox a darle sus votos. Y en el último pleno, se repitió cuando los de Monasterio tumbaron la ley que creaba la Agencia de Ciberseguridad.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda y responsable de la medida fiscal, Javier Fernández-Lasquetty, confiaba ayer en que «la misma mayoría que aprobó anteriores bajadas de impuestos también aprobará esta». Se refería con ello a la suma de votos de PP y Vox.

Fernández-Lasquetty insistió en la importancia de la llegada de inversiones extranjeras, de las que Madrid recibe más de 60 por ciento del total llegado a España: en torno a 21.000 millones de euros anuales que «generan muchos puestos de trabajo».

El Gobierno regional cree que el central ha «inventado un impuesto a grandes fortunas para ver si a Madrid le va un poco peor»

Una situación, la de liderar la llegada de inversión extranjera, que se da en Madrid desde hace unos 15 años: «Antes quien lo encabezaba era Cataluña, pero Madrid le ha tomado la delantera por políticas de libertad económica, menos impuestos y más estabilidad», afirmaba el consejero Fernández-Lasquetty.

Para mantener ese puesto de cabeza y compensar el nuevo impuesto de grandes fortunas que ha puesto en marcha el Gobierno central –un tributo «inventado para ver si a Madrid le va un poco peor», dijo–, la Comunidad madrileña contraprograma con este nuevo incentivo fiscal.

Más recaudación

El Gobierno autonómico estima que la recaudación crecerá en 125 millones por cada 1.000 que lleguen, se generarán 886 al PIB regional y podrían crearse 13.000 empleos a cuenta de la nueva rebaja fiscal.

El Gobierno regional quiere tener aprobado este nuevo incentivo fiscal cuanto antes, para que las personas interesadas lo puedan aplicar ya en la declaración de la renta del próximo año. La inversión objeto de incentivo podrá realizarse el año previo al traslado de la residencia fiscal a la Comunidad de Madrid, el mismo año del cambio o el siguiente.