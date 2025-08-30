Una mujer, en estado crítico tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro El suceso se produjo tras una discusión entre hermanos, según las primeras investigaciones

Una mujer de 48 años se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una agresión en un domicilio de Valdemoro. Según informaron fuentes de Summa 112, este servicio recibió un aviso por una riña entre hermanos en un domicilio de la localidad madrileña. Al llegar, se encontraron a la mujer gravemente herida y en parada cardio-respiratoria.

La agresión se produjo en una vivienda de la calle República Argentina, en Valdemoro, donde al parecer, y según las primeras investigaciones, se había producido una discusión entre hermanos.

Los sanitarios del Summa 112 se encontraron al llegar con una mujer de 48 años que había resultado agredida con arma blanca. Tenía una herida incisa bajo el esternón. Estaba en parada cardio-respiratoria, de la que fue sacada en dos ocasiones por los sanitarios de emergencias. Una vez estabilizada, la trasladaron al hospital de Valdemoro, en estado crítico.

Según explicó Patricia Blanco, la jefe de guardia de Summa 112 «hemos sido alertados por una herida de arma blanca en el municipio de Valdemoro. A la llegada de nuestro vehículo de soporte vital avanzado hemos encontrado una mujer de 48 años con una herida inferior al esternón que estaba en parada cardio-respiratoria. En dos ocasiones hemos revertido la parada y hemos trasladado en estado crítico al hospital de Valdemoro».

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.