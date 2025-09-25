Suscribete a
María Rodrigo Bellido, genio musical

A los catorce años, la joven ofrecía conciertos públicos y deslumbraba a maestros como Ruperto Chapí y Tomás Bretón

Retrato de María Rodrigo Bellido, en 1911
Retrato de María Rodrigo Bellido, en 1911
Alfonso J. Ussía

Madrid

Ser pionera es algo que en España se paga tarde y mal. En el Madrid de los tranvías y los mentideros, aquél de tabernas rojas y corrales en los bajos de las casas, apareció una niña cuya biografía parecía escrita con pentagramas en lugar de ... con tinta. Se llamaba María Rodrigo Bellido y nació en 1888, en una ciudad que producía políticos oradores, escritores prolíficos y guitarristas en cada portal, pero que no estaba acostumbrada a que una señorita de trenzas y lazos de encaje se sentara al piano con la misma seriedad con la que otros niños aprendían la tabla de multiplicar.

