¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Madrid, contra el registro de objetores del aborto: «No se va a perseguir ni a señalar a nadie por hacer ni por no hacer»

El Gobierno regional se niega a hacer el registro que exige el Ministerio de Sanidad

Mónica García amenaza a Ayuso por el aborto: «Utilizaremos todas las herramientas para que la ley se cumpla»

El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, reunido en Navalcarnero COMUNIDAD
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

El Gobierno regional responde a la ministra de Sanidad, Mónica García, que hace unos días apuntaba que aplicaría la ley para que en Madrid se hiciera el registro de objetores de conciencia en casos de aborto. «Utilizaremos todas las herramientas para que la ley ... se cumpla», dijo la ministra en el consejo de ministros. El Ejecutivo regional le respondía hoy, por boca de la consejera de Sanidad, Fátima Matute: «En la Comunidad de Madrid no se va a perseguir ni a señalar a nadie por hacer, ni por no hacer».

