Madrid reclama a seis alcaldes del PSOE que cedan suelo para residencias de mayores

Los ayuntamientos piden que se aclare antes qué se hará sobre esos terrenos

La mitad de las 40 nuevas residencias y centros de día previstas se licitarán en 2026

Una residente, en un centro de mayores en Madrid
Una residente, en un centro de mayores en Madrid GUILLERMO NAVARRO
Sara Medialdea

Madrid

En septiembre de 2024, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la puesta en marcha del Plan 40/40, por el que se construirían 40 residencias de mayores en otros tantos municipios, mediante la colaboración público-privada: los ayuntamientos cederían el suelo y los privados construirían ... sobre él la instalación y la gestionarían. Ya hay suelos para 13 de estas, todas en la capital, y en el resto de la región, la Comunidad de Madrid cuenta con la colaboración de 90 alcaldes. Pero los seis grandes municipios madrileños gobernados por el PSOE no han querido participar. Por eso, ayer la consejera de Familia, Ana Dávila, le remitió a estos seis regidores una carta instándoles a reconsiderar su postura y participar en el plan, por el bien de sus vecinos.

