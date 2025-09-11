La mitad de las 40 nuevas residencias y centros de día previstas se licitarán en 2026

El plan para construir 40 nuevas residencias de mayores y otros tantos centros de día en distintos ayuntamientos de la región avanza a buen ritmo. Tanto, que la presidenta regional va a anunciar, en su discurso del Debate sobre el estado de la región, ... que los primeros 20 de estos equipamientos ya se podrán licitar en el año 2026. El inicio de su construcción será en el año 2027.

Las nuevas residencias tienen la particularidad de que corresponden a un plan en colaboración público-privada: los ayuntamientos han cedido los terrenos para que empresas privadas las construyan y exploten. Y aunque desde la oposición se quisieron poner piedras en el camino de esta iniciativa, los alcaldes –incluidos los que no eran del PP– no han querido desaprovechar la ocasión de contar en su localidad con un centro de mayores y un centro de día. Por eso, las ofertas de suelo para participar en este programa han sido muchas.

De hecho, desde el anuncio del plan, el año pasado, el proyecto ha recibido formalmente 123 ofertas de cesión de parcelas de 59 ayuntamientos para unirse a esta iniciativa.

En esta primera fase, está previsto que se construyan 14 residencias en distintos distritos de la capital y en las localidades de Leganés, Móstoles, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz. Próximamente se conocerá la ubicación del resto, que irán en cascada, explicaron a ABC fuentes de la Consejería de Familia, que dirige Ana Dávila.

La principal novedad de estos centros es que responden ya al nuevo modelo de residencia, que se quiere más parecida a un hogar, en su estructura, tamaño y organización. De hecho, ahora se rehúyen los macrocentros, que han sido habituales en otros momentos, y se va a otras fórmulas, con unidades de convivencia para replicar el ambiente de un hogar, con un máximo de 25 plazas y zonas comunes como comedor, salón y cocina.

La primera de estas nuevas residencias se construirá en el barrio de Las Rosas, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. A esta se irán sumando en esta primera fase otras 13 que se ubicarán en los distritos de Carabanchel, Barajas, Hortaleza, Moratalaz, Usera, Villaverde, Latina, Vicálvaro, San Blas, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Fuencarral- Pardo, así como otras seis en los municipios antes mencionados.

Esta iniciativa de colaboración público-privada cuenta con una inversión de más de 500 millones de euros. Tiene como referencia el denominado Plan Velocidad de 2002, que supuso la creación de 32 residencias y 32 centros de día de estas mismas características.

Unidades especializadas

Los responsables de la Consejería de Familia, que dirige Ana Dávila, llevan tiempo repensando el modelo de residencias, en un debate a escala nacional que quiere humanizar estas instalaciones y hacerlas más adecuadas a la convivencia de pequeños grupos. La atención individualizada y una réplica del ambiente cálido de un hogar son dos de los objetivos que se persiguen con los cambios.

Pero además, este nuevo 'Modelo Madrid' de atención social está desarrollando en las residencias públicas que ya funcionan unas unidades especializadas según perfiles y necesidades: las hay psicogeriátricas, con atención intensiva, para trastornos de conducta, para personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro, o de convivencia de mayores con hijos con discapacidad, una petición esta última de muchas personas con esta problemática que logran así alcanzar la tranquilidad de ver a sus hijos atendidos, junto con ellos, al llegar a la madurez.

Además, las residencias ya existentes de Aranjuez, Colmenar Viejo y Villaviciosa de Odón contarán con unidades de convivencia específicas para personas mayores en situación de dependencia que requieran atención intensiva. La de este último municipio incorporará, como novedad, las primeras viviendas para matrimonios de personas mayores dependientes. Y a finales de este año estará operativa la primera unidad para mayores con alteraciones de conducta en la Residencia Doctor González Bueno de Madrid.