Madrid estrenará en 2026 un laboratorio 6G para acelerar el despliegue de tecnologías avanzadas

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el próximo semestre de 2026 un Laboratorio 6G para acelerar el despliegue de nuevas redes y tecnologías avanzadas, una iniciativa con la que se creará un espacio de colaboración entre empresas, universidades e instituciones. Su finalidad ... será desarrollar y poner a prueba nuevas tecnologías de comunicación, con especial atención a las redes 5G y su evolución hacia 6G, como base para una nueva generación de servicios digitales avanzados.

En este entorno se desarrollarán y validarán soluciones como redes 5G privadas y seguras, inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad y a la gestión inteligente de redes, comunicaciones satelitales y cuánticas, y sistemas autónomos basados en drones, sensores y vehículos conectados. Además, se organizarán demostraciones prácticas con instituciones y servicios públicos, incluidos escenarios de emergencia, para aprobar las soluciones en condiciones reales y acelerar su adopción.

Esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto global donde la conectividad segura, la ciberdefensa y las comunicaciones críticas serán pilares esenciales para la economía, la seguridad y los servicios públicos. De hecho, Europa está impulsando una nueva ola de inversión en este ámbito, y Madrid aspira a situarse en una posición de liderazgo, apoyándose en su ecosistema tecnológico y su capacidad de innovación.

En este sentido, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, subrayó que «el propósito es que Madrid se consolide como un referente nacional e internacional en tecnología avanzada, probando y desplegando las infraestructuras y soluciones que harán posibles nuevos servicios de alta capacidad en sectores esenciales como el transporte, la industria, la salud, la seguridad o los servicios públicos».

Además del impulso al 6G, la Comunidad de Madrid prevé reforzar las infraestructuras de conectividad en todo el territorio, con especial atención a la extensión de la fibra óptica y el acompañamiento a los municipios en el despliegue de redes 5G.

En paralelo, la Consejería de Digitalización, a través de la Dirección General de Estrategia Digital, fijó como objetivo garantizar que toda la ciudadanía madrileña, con independencia de su lugar de residencia, pueda acceder en igualdad de condiciones a la señal de televisión.

Para ello, se sustituirá el modelo actual de mantenimiento de infraestructuras TDT por un contrato de servicios que asegure la recepción de señal en zonas remotas y de difícil orografía, conforme a los requisitos de la normativa europea. Esta licitación busca eliminar distorsiones de competencia, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la prestación del servicio público audiovisual, especialmente en el medio rural.

Como parte de esta estrategia digital, ya está operativa la Oficina para el Impulso de la Conectividad, encargada de asesorar tanto a los operadores de telecomunicaciones como a los municipios madrileños en la extensión de redes de banda ancha ultrarrápida. Esta oficina también ofrecerá apoyo en la tramitación de permisos, el diseño de estrategias locales y la identificación de necesidades específicas de conectividad en cada zona.