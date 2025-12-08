Suscribete a
Madrid estrenará en 2026 un laboratorio 6G para acelerar el despliegue de tecnologías avanzadas

Empresas, universidades e instituciones buscarán soluciones sobre transporte, industria, salud o ciberdefensa y se probarán en escenarios reales

Los autobuses y bicimad, gratis el 9 de diciembre

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el próximo semestre de 2026 un Laboratorio 6G para acelerar el despliegue de nuevas redes y tecnologías avanzadas, una iniciativa con la que se creará un espacio de colaboración entre empresas, universidades e instituciones. Su finalidad ... será desarrollar y poner a prueba nuevas tecnologías de comunicación, con especial atención a las redes 5G y su evolución hacia 6G, como base para una nueva generación de servicios digitales avanzados.

