Madrid encenderá las luces de Navidad el 22 de noviembre en la plaza de Cibeles

Sin dar detalles pero creando expectación, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el próximo sábado 22 de noviembre tendrá lugar el tradicional encendido de las luces de Navidad de la capital. Su epicentro estará en la plaza de Cibeles ... y el regidor ha animado a madrileños y visitantes a este espectáculo que estará lleno de sorpresa y que contará con espectáculos musicales.

Así lo ha anunciado Almeida este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha señalado que este evento «cada año congrega más expectación, más ilusión y a más madrileños para dar a ese botón que permitirá que se encienda toda la iluminación navideña».

Más de 7.000 cadenetas, cientos de cerezos, una docena de abetos luminosos y 13 millones de bombillas, el equivalente a si se colocan en fila a un viaje de ida y vuelta desde la capital hasta Toledo, iluminarán la ciudad desde finales de noviembre hasta el día de Reyes.

Noticia Relacionada La Navidad de Madrid se diseña a 40 grados Helena Cortés La dirección artística elige en marzo el tema en torno al que girará la programación: «Ya tenemos todo cerrado para la cabalgata, un espectáculo en el que participan 1.500 personas que se hace como en el teatro»

El Ayuntamiento ha aprobado un contrato de cinco millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje de elementos del alumbrado navideño. Se prevé que la inversión total en la iluminación navideña de este año se sitúe en el entorno de los 6,1 millones de euros.

El alumbrado, que llegará a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos, traerá numerosas novedades y continuará siendo «totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías». Además, por segundo año consecutivo, serán los niños de los dos primeros cursos de primaria los que diseñen este alumbrado. Se elige por un concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid y las propuestas ganadoras están ya siendo transformadas en luces de Navidad.

Se contará también con las ideas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).