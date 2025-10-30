Suscribete a
Madrid encenderá las luces de Navidad el 22 de noviembre en la plaza de Cibeles

Más de 13 millones de bombillas iluminarán la capital durante estas fechas

Madrid se prepara para el encendido navideño: 13 millones de bombillas, como una ida y vuelta a Toledo, iluminarán la capital

Luces de Navidad en Madrid
Sin dar detalles pero creando expectación, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el próximo sábado 22 de noviembre tendrá lugar el tradicional encendido de las luces de Navidad de la capital. Su epicentro estará en la plaza de Cibeles ... y el regidor ha animado a madrileños y visitantes a este espectáculo que estará lleno de sorpresa y que contará con espectáculos musicales.

