Madrid se prepara para el encendido navideño: 13 millones de bombillas, como una ida y vuelta a Toledo, iluminarán la capital

Madrid ya se prepara, como cada año, para el tradicional encendido de luces navideñas. Más de 7.000 cadenetas, cientos de cerezos, una docena de abetos luminosos y 13 millones de bombillas, el equivalente a si se colocan en fila a un viaje de ida ... y vuelta desde la capital hasta Toledo, iluminarán la ciudad desde finales de noviembre hasta el día de Reyes.

El Ayuntamiento ha aprobado un contrato de cinco millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje de elementos del alumbrado navideño. Se prevé que la inversión total en la iluminación navideña de este año se sitúe en el entorno de los 6,1 millones de euros.

El alumbrado, que llegará a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos, traerá numerosas novedades y continuará siendo «totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías», señalan desde el ayuntamiento.

Todas las luces, entre las que se encuentran más de 13 millones de bombillas, serán tipo led y se priorizará un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños. Además, como en los últimos años, el acuerdo establece que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.

Además, por segundo año consecutivo, serán los niños de los dos primeros cursos de primaria los que diseñen este alumbrado. Se elige por un concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid y las propuestas ganadoras están ya siendo transformadas en luces de Navidad. Además, se contará también con las ideas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

El Ayuntamiento de Madrid concibe este engalanamiento de las calles en estas fechas «como una inversión y no como un gasto» y continua el camino emprendido en 2019 para potenciar el comercio, la hostelería y el turismo de la ciudad a través de una iluminación navideña «que embellezca los espacios públicos mediante un alumbrado singular e innovador que sea atractivo tanto para los madrileños como para los visitantes».