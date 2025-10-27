Suscribete a
ABC Premium

Madrid se prepara para el encendido navideño: 13 millones de bombillas, como una ida y vuelta a Toledo, iluminarán la capital

El alumbrado llegará a 240 emplazamientos de los 21 distritos de la ciudad

El encendido de las luces de Navidad de Madrid, en imágenes

Luces navideñas en la plaza de Canalejas, el pasado año
Luces navideñas en la plaza de Canalejas, el pasado año TANIA SIEIRA
A. Ould

A. Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid ya se prepara, como cada año, para el tradicional encendido de luces navideñas. Más de 7.000 cadenetas, cientos de cerezos, una docena de abetos luminosos y 13 millones de bombillas, el equivalente a si se colocan en fila a un viaje de ida ... y vuelta desde la capital hasta Toledo, iluminarán la ciudad desde finales de noviembre hasta el día de Reyes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app