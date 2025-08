La Navidad de Madrid se diseña a 40 grados

Hace poco más de una semana, el alcalde de Vigo inauguraba, a pleno sol, el montaje de las primeras luces de una Navidad que será «la mejor de toda la historia de la Humanidad». Nada menos. Se animó incluso a echar una mano a ... los operarios que cargaban los primeros montajes y a mostrar una luminaria en la que se podía leer 'Vigo, donde vive la Navidad'. A 31 grados. El cachondeo digital estaba servido, aunque la idea de fondo no es nada descabellada. Con menos ruido lleva ya semanas el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid trabajando en las próximas fiestas, especialmente en la Cabalgata, «el mayor espectáculo de calle que se celebra en la capital, una producción a toma única que tiene que estar milimetrada no solo porque hay mucho en juego, sino porque influyen lo artístico y lo técnico», cuenta Delia Piccirilli, directora artística de la programación de Navidad, que apunta que a estas alturas tienen ya todo contratado para el desfile de 2026. «Es una producción que se exhibe en la calle pero cuenta con el mismo equipo que tendría si se desarrollase en el Teatro María Guerrero, por ejemplo».

En su departamento, tres personas trabajan codo a codo con ella todo el año para que nada falle. La cabalgata cuenta además con su propio coreógrafo, escenógrafo y diseñador de iluminación y efectos visuales. Cuando se acerca el día D, el equipo crece en la parte de producción artística y se suma también el personal de Madrid Destino, que se encarga de la logística. No es nada fácil coordinar a las cerca de 1.500 personas que participan cada año en el desfile, contratar a todos los artistas nacionales e internacionales que colaboran o encargar cerca de 300 trajes a medida que lucen los Reyes Magos y su corte.

Este equipo, que depende del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, empieza en realidad a trabajar en las próximas fiestas prácticamente cuando sus Majestades pisan Cibeles. «Al día siguiente vemos toda la Cabalgata, tanto en su retransmisión en La 1 como en Telemadrid, para ver qué funcionó bien o mal. De algo gordo está claro que te acuerdas, pero nosotros vamos al detalle», explica Marta Rivera de la Cruz, delegada del área.

Noticia Relacionada La instalación de las luces de Navidad de Madrid comienza en pleno agosto H. Cortés El montaje dura unos tres meses y en estos trabajos se invierten más de cuatro millones de euros

En marzo deciden el tema en torno al que girará la Navidad ese año, una idea que les ayuda a no repetirse y ofrecer cierta novedad en un evento que es, sobre todo, familiar. «Tenemos muy claro que ese día se conmemora la llegada de los tres Reyes Magos al portal de Belén, eso no se pierde nunca de vista, pero toda esa tradición tiene elementos exportables que se pueden desarrollar. Al final, por ejemplo, es también la historia de dos padres que cuidan a un recién nacido mientras llega gente de todas partes a ayudarles. De ahí salió la idea de homenajear a los que cuidan, por ejemplo. Este año tenemos también un lema que va de la mano del prodigio de la Navidad», apunta Rivera de la Cruz, sin desvelar mucho más de unas fiestas que son, hasta noviembre, el secreto mejor guardado. De hecho, durante la charla, mientras enseñan los distintos borradores de la Cabalgata –uno fechado en marzo, otro en julio...– se cuidan mucho de no descubrir bocetos de los trajes o carrozas que se verán en las próximas fiestas.

Colaboradores

Este 'argumento' se pasa entonces tanto a los diseñadores de carrozas como a los posibles patrocinadores, una docena de empresas que habitualmente piden participar. «Siempre hay más peticiones que puestos. La antigüedad pesa, pero también quien lo solicita antes», apunta Rivera de la Cruz. Estas empresas firman un precontrato con ciertas condiciones (seguros para los participantes, entre otros) y aportan un canon de participación «poco significativo para el presupuesto total de la Cabalgata, que el año pasado ascendió a 1,9 millones de euros; «un ticket medio muy rentable si se compara con la gente que lo ve y la promoción de la ciudad que supone». Este año no esperan modificaciones. El trabajo de estos colaboradores también se supervisa al dedilllo: «Nuestras carrozas no son autobuses con globos, sino que todas pasan un filtro estético. Esta cabalgata se ve no solo en toda España, sino también en todo el mundo, sobre todo en América Latina».

Los espectáculos del desfile se empiezan a precontratar incluso en febrero. «A veces traemos solo pequeños elementos para construir este gran relato, pero si lo decidimos en septiembre tendrían su agenda llena. Al final todo tiene que tener una doble lectura: recrear un mundo de fantasía para los más pequeños y ofrecer algo culturalmente más refinado para el público adulto», señala el 'cerebro' artístico de la Cabalgata, que añade que tienen un cuerpo fijo de bailarines profesionales.

Bocetos de la próxima cabalgata y de diseños de años anteriores Tania sieira

Los Reyes Magos –con muchas tablas a sus espaldas, habituales del circuito de musicales de la capital– y su cortejo (unas 300 personas) ya tienen su cita con la capital agendada. Su vestuario se está confeccionando en los talleres de Peris, habituales del alquiler de vestuario de cine y televisión. «El vestuario siempre ha estado inspirado en el Belén napolitano», apunta Piccirilli.

Además de la idea, también les condiciona el propio diseño del recorrido: más de un montaje se ha quedado fuera porque no podía pasar por debajo del puente de Juan Bravo o porque su trabajo solo se aprecia muy de cerca. Y, sobre todo, el tiempo. Por un lado, el atmosférico –«ni en mi boda miré tanto al cielo como los días previos a la Cabalgata», bromea Rivera de la Cruz–; y, por otro, el horario, que deben cumplir a rajatabla para que el desfile se pueda emitir íntegro en televisión.

Fuera del centro

Más adelante empezarán las reuniones de coordinación con los servicios de seguridad y limpieza del consistorio. «Trabaja muchísima gente para dejarlo todo perfecto inmediatamente», subraya Rivera de la Cruz. Nuevos Ministerios funciona el día de la Cabalgata como un centro logístico donde reciben a artistas y voluntarios y organizan las carrozas. Al finalizar su recorrido, 'aparcan' en un lateral del Paseo del Prado para volver a casa también de forma ordenada.

«Y la Cabalgata es la guinda, en paralelo trabajamos también en el resto de la programación», recuerda Rafael Cabrera, director general de actividades y programas culturales del Ayuntamiento. «Llevamos ya varios años con un programa de descentralización, con la idea de llevar también espectáculos de primer nivel fuera del centro. Este año llegaremos a seis nuevos distritos».

Pese a pasarse la mitad del año hablando de la Navidad, a estos maquinistas de las fiestas aún les quedan ganas de seguir celebrándolas. O eso dicen ahora, aún en manga corta.