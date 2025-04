Más Madrid defiende que el árabe es una lengua española: «Ni Isabel la Católica consiguió borrarla»

El pleno de la Asamblea de Madrid, una vez más, no ha estado exento de polémica. El Plan de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que se imparte en la Comunidad ha resaltado diferencias entre los grupos parlamentarios. En un momento del debate, Jimena González, diputada de Más Madrid, ha llegado a asegurar que «el árabe es una lengua de España» y que «ni Isabel la Católica consiguió borrarla».

La sesión de este martes en la Asamblea de Madrid ha generado un debate sobre el Plan de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que Vox ha pretendido eliminar con una proposición no de Ley (PNL) que finalmente no ha salido adelante por la abstención del grupo popular. «La lengua árabe no es neutra, como no lo es ninguna lengua«, ha defendido Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, ya que »transporta una visión del mundo, unos códigos culturales, unos referentes ajenos».

Este plan, que depende del Ministerio de Educación y está coordinado con la Embajada de Marruecos se desarrolla en centros de Educación Primaria y Secundaria de doce comunidades autónomas, Madrid entre ellas, para enseñar árabe y profundizar en la cultura marroquí.

«Aquí no va a desaparecer el árabe, por mucha rabia que les dé a los de Vox», ha asegurado González, que ha hecho en su intervención un paralelismo entre ésta y las lenguas cooficiales en España. «Los madrileños arabófonos tienen derecho a hablar, vivir, conservar, proteger y estudiar la lengua de sus padres. Que ni Isabel la Católica consiguió borrarla de esta tierra y no lo van a conseguir ustedes», ha espetado al grupo de Vox.

La diputada de Más Madrid también ha afirmado que lo que PP y Vox «quieren hacer con el árabe en España es lo que se lleva haciendo toda la historia con el Español en EE.UU». Sin embargo, el Partido Popular no ha dado su apoyo a la proposición de Vox, y ha abogado por enmendar el Plan con una petición al Gobierno para que elimine la opción de instaurarlo como parte obligatoria en programas escolares. Aunque actualmente en Madrid solo se imparte su contenido fuera del horario lectivo.

«Mezclan inmigración y educación de una forma torticera, aleatoria, sin anteponer los criterios educativos que deben imprimar», ha sido la respuesta de Mirina Cortés, doputada popular. Con Vox, ha asegurado, comparte «la preocupación por un programa del Ministerio de Educación que, a todas luces, tiene deficiencias y que urge corregir».