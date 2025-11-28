Madrid activa su gran operativo de otoño: 2.265 operarios para la campaña de recogida de la hoja

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la campaña de recogida de la hoja correspondiente al periodo 2025-2026, un operativo esencial para garantizar la seguridad vial y peatonal durante los meses de mayor caída de arbolado en la capital. El dispositivo comenzó ... el pasado 11 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 26 de enero, con una posterior segunda fase en primavera.

En esta nueva temporada, el consistorio mantiene un despliegue similar al de 2024, con 2.265 operarios distribuidos en los 21 distritos y más de 550 equipos mecánicos, entre sopladoras, barredoras y aspiradoras. El servicio, coordinado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, funciona de lunes a domingo y combina tanto actuaciones programadas como intervenciones por avisos ciudadanos a través del 010 o la aplicación Avisos Madrid. La actuación es especialmente relevante en zonas con arbolado de hoja caduca, donde la caída se produce de manera súbita dependiendo de factores como el viento, los cambios bruscos de temperatura o la presencia de heladas tempranas.

La campaña se estructura en dos periodos diferenciados. El primero, que concentra el 70 por ciento de los recursos, llega hasta el 26 de enero y coincide con la mayor caída de hoja. La segunda fase tendrá lugar entre marzo y mayo, cuando el 30 por ciento restante del personal y la maquinaria se destinará a la retirada de semilla primaveral, la atención de avisos y las actuaciones tras episodios de viento o climatología adversa. El ayuntamiento subraya que se trata de una planificación flexible, que permite reorganizar equipos en caso de precipitaciones intensas, heladas o acumulaciones puntuales que supongan un riesgo para la movilidad.

El operativo incorpora más de 550 equipos mecánicos, entre ellos aspiradoras, barredoras de agua a presión que reducen la generación de polvo y minimizan molestias a los peatones y sopladoras destinadas a acercar las hojas dispersas hacia los puntos de barrido o aspiración. Asimismo, los trabajos mantienen el sistema de barrido mixto dual, que utiliza agua a presión en lugar de aire para desplazar hojas y residuos, evitando la generación de polvo y posibles molestias a las personas que transitan por la vía pública. Además, la flota continúa su transición hacia modelos menos contaminantes: el 51 por ciento de los vehículos son cero o eco, en línea con la estrategia Madrid 360.

El servicio funcionará todos los días de la semana, con programación ajustada a la acumulación prevista y revisiones con 48 horas de antelación. El contrato municipal de limpieza, vigente desde 2021, establece límites estrictos: la acumulación de hoja no puede superar los cinco centímetros en vía pública y las aceras deben mantener 1,2 metros libres para garantizar la accesibilidad. Cabe recordar que durante la campaña anterior, correspondiente a 2024-2025, se retiraron en la ciudad 3.505 toneladas de hoja, trasladadas posteriormente al Parque Tecnológico de Valdemingómez para su transformación en compost destinado a jardinería urbana.

También en zonas interbloques

Gracias al contrato pionero implantado en 2022, la recogida de hoja se extiende a 325 zonas de interbloques, espacios privados de uso público con alta presencia de jardines y arbolado, donde se trabaja durante todo el año y se refuerza de manera especial en otoño. Con este dispositivo, el ayuntamiento busca mantener la ciudad segura, transitable y limpia durante los meses de mayor exigencia para los servicios de mantenimiento urbano.