Suscribete a
ABC Premium

Madrid activa su gran operativo de otoño: 2.265 operarios para la campaña de recogida de la hoja

El dispositivo, que funcionará a diario hasta el 26 de enero, contará con más de 550 equipos mecánicos y una flota con la mitad de vehículos cero o eco

En el cerebro de Mayrit, la tuneladora que sacará dos Bernabéus de tierra para trazar la línea 11 de Metro de Madrid

Imagen de una barredora realizando trabajos de recogida de la hoja
Imagen de una barredora realizando trabajos de recogida de la hoja ayuntamiento de madrid

E. Gómez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la campaña de recogida de la hoja correspondiente al periodo 2025-2026, un operativo esencial para garantizar la seguridad vial y peatonal durante los meses de mayor caída de arbolado en la capital. El dispositivo comenzó ... el pasado 11 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 26 de enero, con una posterior segunda fase en primavera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app