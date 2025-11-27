Invertir en habitaciones de hotel en Madrid, el nuevo negocio que impulsa la Fórmula 1

En poco más de 25 años, la zona de Valdebebas, que no era más que un espacio aislado de Madrid, se ha transformado en uno de los barrios en los que tienen el punto de mira los inversores. La llegada de la Fórmula 1, ... el creciente turismo de congresos de la Feria de Madrid, así como la cercanía al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha sido el torbellino perfecto para apostar por esta zona ubicada fuera de la M-30. Entre los múltiples proyectos de construcción de hoteles en la zona, destaca Hotel 101 Madrid, que ha planteado –«y con éxito»– un modelo que permite a fondos y particulares invertir en habitaciones de este hotel por cerca de 200.000 euros.

Este complejo, del grupo filipino Double Dragon y que tiene previsto estar terminado a final de año, se instaló en Madrid con la idea de enfocarse en los viajes de negocios. La elección llegó de la mano de su posicionamiento como capital de referencia en Europa. Cabe recordar que ha superado a París y queda tan solo por detrás de Londres como urbe favorita de la inversión inmobiliaria.

El mercado de lujo se concentra hoy en enclaves como los barrios de Salamanca, Justicia, Chamberí, Chamartín o Cortes, zonas en las que se pueden alcanzan los 13.000 euros por metro cuadrado y que se han llegado a revalorizarse hasta un 30% en un año. Este gran auge hace que obtener una propiedad en estas zonas resulte complicado en muchas ocasiones. En este contexto, han surgido nuevas oportunidades en otras zonas con alto potencial, como lo es hoy Valdebebas.

Sin embargo, para este hotel –que ya tenía planteado instalarse en esta ubicación para atender al turismo de congresos– la sorpresa llegó varios meses más tarde de comenzar las obras, cuando la Comunidad de Madrid anunció la vuelta, después de 40 años, de la Fórmula 1 a la capital en 2026. «Compraron el terreno y después supieron que estaban situados justo en la 'curva de Valdebebas', lo que será la gran ventaja para este hotel durante la temporada que celebre esta competición», asegura a este periódico Alvise da Mosto, manging partner de Barnes España, inmobiliaria internacional de lujo que promociona estos inmuebles.

Retorno

El funcionamiento de este nuevo modelo de negocio «es simple», señala: «Compras una habitación de un hotel, o varias, la cual no puedes usar salvo por diez días al año, y es puramente una inversión financiera». Todo ello, sin contar con la gestión diaria de estos activos, que recae íntegramente en el operador hotelero. En él, los propietarios participan en el 30% de los ingresos brutos del hotel, que se distribuyen de forma equitativa. Es decir, si un inversor cuenta con la habitación número 51, no recibe el rendimiento de esa misma estancia, sino el de todas las habitaciones acumuladas.

Con este modelo, muy incipiente aún y que los expertos aún se encuentran estudiando, las ventas de estos activos, señala da Mosto, han sido «todo un éxito». «Hay 680 habitaciones y hasta la última información que tenemos tan solo quedan 10 o 20 disponibles», apunta.

53.000 entradas Tras vender las más de 53.000 localidades, Ifema sacará otro lote de 30.000 nuevas entradas para la carrera que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026.

Si bien los fondos de inversión se han hecho con lotes de 100 o 200 habitaciones, por parte de la inmobiliaria de lujo Barnes también se han tramitado ventas a particulares. Diez de ellas han sido para un mismo inversor y otras tres se han vendido por separado. El precio de cada uno de estos activos ha rondado entre los 160.000 y los 200.000 euros. Hoy, en la página de Idealista se ofertan estas estancias desde 208.000 euros.

Todas las habitaciones de este hospedaje, que aún se está poniendo a punto, situado en la avenida de las Fuerzas Armadas del distrito de Hortaleza, se ofrecen con este modelo. Una curiosidad de este operador, que cuenta con otros 12 hoteles en todo el mundo –todos ellos en Filipinas, Japón y, ahora, en Madrid–, es que todas las estancias son exactamente iguales.

Cada una de ellas cuenta con tres camas (una doble y una individual), baño, una cocina con un microondas y una máquina de café. Esto último diseñado para cumplir con el concepto que quiere impulsar esta empresa para permitir a los huéspedes hacerse con la comida en supermercado que habrá dentro de este mismo hotel.

«Se podrán comprar platos preparados y calentarlos arriba, consiguiendo redirigir los gastos», apunta. Hotel 101 Madrid será, una vez terminado, un tres estrellas «pero con el confort de un cuatro estrellas». Contará, además de lo disponible en las habitaciones, de gimnasio, piscina y un spa.

El perfil de los interesados es de inversores nacionales, con alto poder adquisitivo y que buscan un producto distinto al que ya tienen en masa. «El que nos ha comprado diez también se ha hecho este mismo año con otros dos pisos clásicos y quiere diversificar un poco con algo nuevo y mucho más rentable como este modelo», cuenta a este periódico da Mosto.

'Boom' turístico en la capital

Esta rentabilidad se achaca, además del 'boom' turístico que está teniendo la ciudad a lo largo de los últimos años, en toda la expectación que ha generado la Fórmula 1 en su vuelta a Madrid. El Gran Premio de España, la decimosexta parada de la agenda automovilística, pasará por la región capital de 11 al 13 de septiembre de 2026.

A pesar de que la idea de este hotel era hospedar a aquellos que viajaban por trabajo, siendo la ubicación la ideal ante la cercanía de Ifema o el aeropuerto, esta competición que estará en al ciudad hasta 2035 ha abierto todo un camino para ellos. Tras vender las más de 53.000 localidades, Ifema pondrá a la venta aprovechando el Black Friday otras 30.000 entradas. De ellos, cerca de la mitad serán extranjeros que se hayan trasladado hasta la capital para disfrutar del GP de España y que necesitarían un lugar donde pasar la noche.

Otra de las ventajas que este grupo hotelero ha detectado se encuentra el atractivo que genera un hotel nuevo, con una oferta mejor, permitiéndoles «tener precios ligeramente mayores» al resto de hospedajes, esperando llenar «cerca del 80% de la ocupación los primeros años».

Además, remarca Alvise da Mosto a ABC, la Fórmula 1 tiene «todo un ecosistema, toda una infraestructura alrededor de Ifema y en Valdebebas que se espera que vaya a crecer muchísimo», logrando así «posicionar al hotel en una zona de interés distinta a la que conocemos hoy».