Invertir en habitaciones de hotel en Madrid, el nuevo negocio que impulsa la Fórmula 1

El Hotel 101 Madrid, situado junto al futuro circuito, ofrece la posibilidad de adquirir estancias por 200.000 euros

El alquiler por semanas crece en Valdebebas: 7.000 camas más en 2027

Obras de construcción del circuito de Fórmula 1 de Madrid
Obras de construcción del circuito de Fórmula 1 de Madrid belén diaz
Amina Ould

En poco más de 25 años, la zona de Valdebebas, que no era más que un espacio aislado de Madrid, se ha transformado en uno de los barrios en los que tienen el punto de mira los inversores. La llegada de la Fórmula 1, ... el creciente turismo de congresos de la Feria de Madrid, así como la cercanía al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha sido el torbellino perfecto para apostar por esta zona ubicada fuera de la M-30. Entre los múltiples proyectos de construcción de hoteles en la zona, destaca Hotel 101 Madrid, que ha planteado –«y con éxito»– un modelo que permite a fondos y particulares invertir en habitaciones de este hotel por cerca de 200.000 euros.

