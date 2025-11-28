Suscribete a
ABC Premium

En el cerebro de Mayrit, la tuneladora que sacará dos Bernabéus de tierra para trazar la línea 11 de Metro de Madrid

ABC accede a las obras de montaje de la tuneladora que ha viajado por mar y tierra para la ampliación de Metro

Qué fue de las pioneras tuneladoras que excavaron la M-30: Tizona, jubilada, y Dulcinea, de misión en Polonia

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Rueda de corte de Mayrit, pieza clave de la tuneladora encargada de excavar el túnel de la ampliación de la línea 11 de Metro
Rueda de corte de Mayrit, pieza clave de la tuneladora encargada de excavar el túnel de la ampliación de la línea 11 de Metro IGNACIO GIL
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Casi 100 metros de largo, 1.500 toneladas de peso, una construcción aproximada de tres meses y una potencia que permitirá excavar 15 metros por día; lo que facilitará un avance bajo tierra de 500 metros al mes. Así es Mayrit, la tuneladora encargada de ... hacer realidad la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid, que construirá los túneles de las estaciones de Comillas y Madrid Río y que conectará Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. ABC ha accedido a las obras de montaje de esta megamáquina de casi 10 metros de alto y que ha llegado a la capital desde Alemania con la misión de acelerar la creación de la gran línea transversal de la red madrileña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app