En el cerebro de Mayrit, la tuneladora que sacará dos Bernabéus de tierra para trazar la línea 11 de Metro de Madrid

Casi 100 metros de largo, 1.500 toneladas de peso, una construcción aproximada de tres meses y una potencia que permitirá excavar 15 metros por día; lo que facilitará un avance bajo tierra de 500 metros al mes. Así es Mayrit, la tuneladora encargada de ... hacer realidad la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid, que construirá los túneles de las estaciones de Comillas y Madrid Río y que conectará Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. ABC ha accedido a las obras de montaje de esta megamáquina de casi 10 metros de alto y que ha llegado a la capital desde Alemania con la misión de acelerar la creación de la gran línea transversal de la red madrileña.

Al parque de Comillas –donde hoy hay instaladas grúas y material de obra, pero que en pocos años albergará varios miles de metros cuadrados de zonas verdes– continuarán llegando bultos, cerca de un centenar, hasta el próximo 19 de diciembre. Estas piezas han realizado una travesía de 2.000 kilómetros por mar y tierra que comenzó en la fábrica alemana Herrenknecht AG, en la localidad de Schwanau, y de donde también salieron hace más de veinte años Dulcinea y Tizona, las obras de ingeniería que permitieron construir de los túneles de la M-30.

Desde Santander, el puerto español al que han llegado los bultos que contienen el macropuzle que hoy ya se está armando, se han transportado en tráileres hasta la capital. Eso sí, todos estos desplazamientos se realizan teniendo en cuenta que el material tocará suelo de la capital en horario nocturno para así afectar lo menos posible al tráfico en la zona.

Bajo la superficie de este parque del distrito de Carabanchel ya ha comenzado el trazado de lo que será la estación de Comillas. Desde aquí, uno puede imaginar tan solo mirando el esqueleto de los distintos niveles, visibles a través del agujero abierto para trasladar las distintas piezas de Mayrit hasta su punto de montaje, dónde estará el vestíbulo, los tornos, las escaleras mecánicas; y, 25 metros más abajo, las vías por las que circulará el suburbano.

Es ahí donde se está montando de nuevo pieza a pieza el corazón –los múltiples motores que darán fuerza a la máquina– y el cerebro –donde trabajarán los ingenieros– de la tuneladora. Este proceso tendrá, según asegura a este periódico José Pablo Castro, el jefe de túnel de esta obra, una duración de entre 5 y 8 semanas. El tiempo restante, los técnicos se encargarán de armar el resto de cabinas y sistemas que conforman esta máquina de casi 100 metros de largo.

Muestra de una de las dovelas que se instalarán en el interior del túnel IGNACIO GIL

Una vez la tuneladora –bautizada por el nombre que le dieron los musulmanes a la ciudad de Madrid– encienda los motores, se pasará de perforar 10 metros al mes con la técnica tradicional a los 15 metros de avance al día. Además de excavar el terreno, de manera simultánea, irá instalando anillos de dovelas que darán forma la túnel. Es decir, la tuneladora perforará y construirá, dejando el trazado prácticamente listo, para que posteriormente se implanten el resto de instalaciones (plataforma, vías, catenaria, etc). A la capital han llegado 3.500 de estos aros de más de 8 metros de altura.

En la creación del tramo de suburbano que conectará las estaciones de Comillas y Conde de Casal se van a utilizar más de 210.000 metros cúbicos de hormigón –lo equivalente a 84 piscinas olímpicas– y 32.000 toneladas de acero –cuatro veces el peso de la Torre Eiffel–.

Los técnicos trabajarán en el montaje de Mayrit hasta febrero de 2025, cuando empiecen las pruebas que permitirán que la tuneladora arranque sus motores en marzo

Corazón de la máquina

Sin embargo, la pieza clave de esta mega máquina es la rueda de corte, una estructura dentada que irá encabezando la tuneladora, tipo EPB ('Earth Preasure Balance'), y que se ha construido específicamente para las características del terreno de Madrid. La razón por la que en todo el mundo no se podrán encontrar dos de estas ruedas iguales.

La geología madrileña, y en concreto la de la zona por la que discurrirá la tuneladora, está compuesta por peñuelas, toscos y arcillas negras. Así, se ha diseñado una pieza con 54 discos de corte o 'rippers', los elementos principales de corte; y 196 picas, encargadas de excavar, y rastreles, elementos que tienen la función de arrastrar el material hacia el exterior de la cámara. Todos ellos están distribuidos por la superficie de esta rueda, que en la parte frontal luce la bandera de la Comunidad de Madrid.

Conforme se vaya dando forma al túnel, los técnicos deberán comprobar el desgaste de estos elementos –a pesar de que cada uno de ellos cuenta con funciones diferentes, se complementan en la labor final– y sustituirlos cuando el criterio de desgaste se haya alcanzado. Teóricamente, los 'rippers' deben cambiarse por cada kilómetro avanzado, así se ha planificado por parte de los técnicos encargados de esta obra. Pero se ha tenido en cuenta también una «holgura suficiente para intervenir antes si fuera necesario». Además, esta estructura está revestida de protectores que evitarán el incremento del desgaste.

Los tiempos de montaje que manejan se extienden hasta marzo del próximo año. «En noviembre y diciembre se recibirán todas las piezas, en enero se terminará el montaje y en febrero se harán pruebas para arrancar a principios de marzo», detalla a ABC Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid.

Una vez encendida, Mayrit estará los siete días de la semana durante las 24 horas avanzando en la excavación, pero conforme el trabajo coja un ritmo mayor se deberán hacer paradas técnicas que permitan comprobar no solo el desgaste de la pieza principal, sino también la ejecución de tareas de mantenimiento o los cambios de aceite.

La excavación de Mayrit para crear el túnel del suburbano generará toneladas y toneladas de tierra, que se depositarán, movidas por una cadena, en un foso de 8.000 metros cúbicos. «Se ha construido específicamente para albergar esto mientras los camiones lo van sacando. Así, permitirá almacenar lo generado en tres días consecutivos y evitar que esto pare en ningún momento», señala Núñez. El movimiento de tierras que se llevará a cabo durante esta actuación es de un millón de metros cúbicos, con los que podrían llenarse dos estadios del tamaño del estadio Santiago Bernabéu.

Montaje de la tuneladora, en el lugar en el que dará comienzo la excavación IGNACIO GIL

Una vez Mayrit cumpla su función y apague sus motores –que según los cálculos de la Comunidad será en 2027– se dará prácticamente por finalizado el primer tramo de la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid, con un total de 6,6 kilómetros de vías. Sin embargo, esto es tan solo el principio del macroproyecto regional, que cuenta con una inversión de 518 millones de euros, que busca crear una línea que atraviese Madrid de sur a norte y enlace Cuatro Vientos y Valdebebas a través de 20 estaciones. Esto permitiría unir la estación de Atocha o la Terminal 4 de Barajas.

Con este proyecto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se facilitará la comunicación a miles de ciudadanos, además de reducir en un 90% las emisiones antes de 2050.