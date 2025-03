La madre del rapero de Pacífico: «Al asesino de mi hijo le diría que ojalá no se encuentre con alguien como él»

Dos años, cuatro meses y un día. Esa es la condena que lleva cumplida Nines Triano. El tiempo que hace que cuatro miembros de la organización criminal Dominican Don't Play (DDP) asesinaron a su hijo Isaac López. Acababa de cumplir 18 años. La sentencia ... fue de muerte para él, aquellas primeras horas de la noche del 14 de julio de 2021, en el túnel de la calle del Comercio. La de su madre será de por vida, encerrada entre los barrotes de unos recuerdos que nunca jamás le devolverán al joven.

Desde ayer, se sabe que al único que era mayor de edad del grupo de pandilleros, el español David Bárcena (que tiene la edad que ahora tendría Little Kinki, el sobrenombre del finado en el mundo del rap madrileño), el tribunal lo ha sentenciado a prisión permanente revisable (PPR). Un cuarto de siglo a la sombra que luego, ya se verá, podrá ser prolongada.

Nines apostilla, en conversación con ABC, justo después de conocerse la condena: «Creo que es el más joven al que le ha caído la PPR», el máximo penal de nuestra legislación, desde 2015. Lo que sí es seguro es que es el segundo miembro de una banda latina que la recibe. El anterior, también en Madrid, fue un trinitario, la banda rival de los DDP, en diciembre de 2022.

La sensación de esta mujer de 52 años es ahora «agridulce». «Es cierto que siempre tenía alguna duda sobre qué iba a pasar. Pero estoy contenta porque es lo que exigíamos, y no podía ser de otra manera. Lo que menos me reconforta es la condena a los tres menores de edad [entre 3 y 6 años de encierro en un centro de reforma]». Lograron un reproche menor al pactar para no llegar a juicio y reconocer tanto su autoría como la pertenencia a los DDP. Pero hace días, en el juicio a Bárcena, se burlaron del plenario y la familia de Isaac retractándose de todo ello. Ahora se les abrirá una pieza por mentir en la vista oral, a la que fueron llamados como testigos.

¿Qué le diría a David Bárcena, asesino de su hijo y que, además, luego llegó a burlarse de su muerte en canciones subidas a internet? «A David Bárcena le diría que ahora aprovechara el tiempo para recapacitar sobre su vida. Solo hay dos caminos dentro de una banda: cumplir en la cárcel toda la vida o morir en la calle».

Nines asegura que no guarda «ni odio ni rencor en el corazón». «Pero eso no quita que tenga que cumplir su condena, porque toda acción tiene su reacción y sus consecuencias», añade. Por eso, no comprende las palabras de los padres del reo, recientemente, en prensa, donde decían que lo que había hecho el pandillero fue «un error puntual» y que su hijo «tiene un gran corazón».

«Palabras inapropiadas»

«Han defendido a su hijo –media Nines–, pero no han tenido ninguna empatía hacia Isaac. Su hijo ha sido juzgado con todas las garantías de la ley. Son palabras muy inapropiadas. Un hecho puntual es que se te pinche una rueda y tengas un accidente con el coche, no asesinar a alguien. Y si su hijo es todo corazón, ojalá que no se encuentre con una persona con el gran corazón que tiene él. Lo que hizo su hijo es deplorable». Por eso, la madre de Isaac no se cree el abrazo que le dio la de David al terminar una de las sesiones del juicio: «Ese abrazo fue un poco por estrategia. Lo hizo fuera del edificio, y no en la sala, porque sabía que había cámaras de los medios. Yo lo volvería a hacer, porque, insisto, no tengo rencor ni odio en mi corazón desde el primer minuto. Y eso que han intentado desprestigiar a la Policía, a los forenses y a los magistrados. Incluso pretendieron poner en entredicho a mi hijo«.

A esta madre solo le queda ahora «descansar, pero obviamente seguir peleando contra la ley del menor». Incluso está pensando en crear algún tipo de asociación de madres contra las bandas latinas. «Porque ya hay muchas madres que han perdido a sus hijos o a los que han amputado algún miembro y están mutilados», dice.

Padecía Asperger

Nines y su familia más cercana siguen en tratamiento mental, que se abonan de su propio bolsillo. Una sobrina suya ha tenido varios ingresos en Psiquiatría, agravado su estado por el crimen de Isaac. «El nuestro es un castigo de por vida. A Bárcena le he perdonado, pero tiene que cumplir su condena. A Isaac lo mataron entre cuatro, por la espalda y sin que tuviera capacidad de defenderse».

La familia de Isaac ha estado representada por el abogado Juan Manuel Medina, que ha visto como su petición de PPR la asumía también la Fiscalía. El joven rapero Little Kinki padecía una discapacidad del 47% debido a su síndrome de Asperger. Ahora, espera su madre, esta sentencia puede ser un aviso a navegantes, a otros asesinos en potencia que engrosan las filas de las bandas latinas: «Que el castigo sea ejemplarizante y que no vuelva a morir nadie más a manos de ellas».