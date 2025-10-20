Suscribete a
Un juez ordena la retirada de las pancartas propalestinas del edificio de grupos de Madrid en las que se aluda a 'genocidio'

Esgrime el juez que la utilización del término 'genocidio' en las pancartas «implica una calificación jurídico-penal del conflicto palestino-israelí»

Los choques constantes entre Israel y Hamás ponen a prueba el frágil alto el fuego en Gaza

EP

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid ha ordenado la retirada provisional de las pancartas en apoyo al pueblo palestino desplegadas por Más Madrid en el edificio de grupos de la calle Mayor de la capital que aludan al presunto 'genocidio'. Sí ... permite, sin embargo, las que recojan la expresión 'Palestina Libre'.

