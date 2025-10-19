Suscribete a
Reconstruir Gaza costará 70.000 millones de dólares y llevará décadas

Después de dos años de bombardeos, es uno de los lugares más devastados del mundo al acumular entre 55 y 60 millones de toneladas de escombros

Más allá del daño físico, los retos son la munición sin detonar y la inestabilidad

EE.UU. y Egipto preparan tropas para frenar las matanzas en Gaza

Una vista aérea muestra la devastación en Ciudad de Gaza tras dos años de enfrentamientos
Carlota Pérez

Madrid

Es muy difícil, casi imposible, aventurarse a lanzar un número de edificios destruidos, calles inservibles para el tránsito o barrios completamente en ruinas en la franja de Gaza. Han sido más de 737 días de bombardeos sobre todo tipo de instalaciones: hospitales, escuelas, casas... ... con el objetivo, según ha explicado repetidamente el Ejército de Israel, de acabar con los miembros del grupo terrorista Hamás. En el camino, más de 65.000 personas han muerto a causa de estos ataques, según las cifras de Hamás, que la ONU da por válidas.

