Los choques constantes entre Israel y Hamás ponen a prueba el frágil alto el fuego en Gaza

Tel Aviv acusa al grupo terrorista de violar la tregua y lanza una ofensiva por toda la Franja que deja al menos 44 muertos

Reconstruir Gaza costará 70.000 millones de dólares y llevará décadas

israel acusó a Hamás de haber roto la tregua y lanzó una ofensiva por toda la franja de Gaza
israel acusó a Hamás de haber roto la tregua y lanzó una ofensiva por toda la franja de Gaza
Pablo M. Díez

Pablo M. Díez

Madrid

Ya se intuía que el alto el fuego en Gaza iba a ser difícil, pero lo que no se sabía es que iba a estar a prueba cada jornada. Desde su aplicación hace ya nueve días, se han sucedido los enfrentamientos y ambas ... partes, Israel y Hamás, se han acusado mutuamente de violar la tregua. Este domingo estuvo a punto de romperse definitivamente cuando el Ejército hebreo acusó a los terroristas de haber abierto fuego contra sus tropas y matado a varios soldados en la zona de Rafah, al sur de Gaza, y respondió con una «oleada de ataques».

