Isaac, el alma de Lady Pepa

GATOS QUE FUERON TIGRES

Ningún otro maître del Madrid de entonces tenía la naturalidad de tratar a todos por igual

Rosario Weiss, la discípula que pintaba con descaro

Un plato de espaguetis junto a una Mahou en Lady Pepa
Alfonso J. Ussía

Hace pocos años que nos dejó, pero la sombra de Isaac sigue paseando por la calle de San Lorenzo y el Hipódromo de la Zarzuela. Tenía un aspecto valle-inclanesco, flaco, de tanto caminar entre las mesas de ese café teatro que abrió en Madrid ... a finales de los sesenta y que cerró durante la pandemia. Isaac no era el dueño, pero sí uno de los motivos para volver.

