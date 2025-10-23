Suscribete a
Ángeles Rodríguez, la abuela heavy de Madrid

gatos que fueron tigres

Hablaba sin miedo, sin guion, sin prisa. Contaba que a los conciertos iba por gusto, que el rock le hacía sentir viva

Rosario Weiss, la discípula que pintaba con descaro

Ángeles Rodríguez Hidalgo, para la portada de grupo Panzer
Alfonso J. Ussía

En los ochenta, Vallecas lucía fábricas, papel de estraza y rabia. El paro era el pan de los bolsillos, y los jóvenes se desangraban en conciertos donde la distorsión era la religión con más devotos. Allí, entre el humo y las botas, apareció una anciana ... con chupa de cuero y melena blanca. Caminaba despacio, pero con paso firme. Se llamaba Ángeles Rodríguez Hidalgo: viuda, abuela y vecina de Puente de Vallecas. Nadie la esperaba en el ruido y la furia del rock, pero llegó. Y allí se quedó para siempre. Ella no venía a mirar, venía a vivir.

