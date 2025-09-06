La inversión en centros de acogida de mujeres de la Comunidad de Madrid sube un 43 por ciento

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en su última reunión dedicar 4,8 millones de euros para la gestión de tres centros de acogida para mujeres víctimas de violencia, sus hijos menores y personas dependientes a su cargo, con un aumento en la inversión de hasta un 43 por ciento. En total estos tres centros suman 82 plazas.

Para el Centro de Acogida número 2, que cuenta con 35 plazas, el Gobierno regional destinará 1,8 millones de euros, lo que supone un 29,6 por ciento más que en la anterior licitación. Para el número 3, con capacidad para atender a 25 víctimas, se invertirán 1,6 millones, un 21,8 por ciento más. Por último, para el número 4 se dedicarán 1,4 millones que servirán para el mantenimiento de 22 plazas, con un aumento de la inversión superior al 43 por ciento respecto al anterior contrato.

Estos recursos atendieron, entre todos, solo el año pasado a 66 mujeres y 84 menores. Allí se les ofrece alojamiento, manutención y un tratamiento integral para lograr su recuperación y autonomía, gracias a la labor de los equipos multidisciplinares que trabajan en ellos.

El presupuesto en materia de violencia contra la mujer que el Gobierno regional invertirá para este año asciende a 40 millones de euros. La Comunidad explica que desde la aprobación de la ley Integral de Violencia de Género de la región se ha desarrollado una extensa red con recursos de emergencia, de acogida, pisos tutelados, residenciales, para víctimas de trata con fines de explotación sexual, jóvenes y para reclusas y exreclusas, que suman un total de 324 plazas para mujeres, sus hijos y personas a su cargo.