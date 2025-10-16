Suscribete a
Golpe maestro a las mafias de los hurtos amorosos: doce detenidos que operaban en las principales provincias

La Policía ha determinado que, con este 'modus operandi', se habían cometido 45 delitos y que los botines eran enviados a Rumanía

Así operaba la mafia rumana que recorrió media España perpetrando robos amorosos

Uno de los detenidos en la operación Ciclón
Carlos Hidalgo

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agregaduría de Interior en Rumanía y Europol, ha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a la comisión de robos con violencia y hurtos utilizando el método del «abrazo cariñoso». Han sido detenidas 12 personas, ... que, esta vez sí, han ingresado en prisión. Se han practicado 25 entradas y registros en Madrid (2) y Rumanía (23). En ellos intervinieron más de 22.900 euros, 7.150 leis de moneda rumana, 1.850 libras, 26 relojes de alga gama y se bloquearon inmuebles y vehículos.

